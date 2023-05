Die Regisseure des Dokumentarfilms "Goldhammer - The Retired Whore" kommen ins Monopol Kino.

Von Josef Grübl

Mit ihrem studentischen Projekt "Lord Of The Toys" (2019) lösten André Krummel und Pablo Ben Yakov eine Kontroverse aus: Die Doku über eine Influencer-Clique, die mit gewaltverherrlichenden und rechten Inhalten erfolgreich ist, wurde kritisiert, da sie das Geschehen unkommentiert ließ - und den Protagonisten so angeblich eine Plattform bot.

Kontrovers ist auch das Thema ihres neuen Films: "Goldhammer - The Retired Whore" lief erst kürzlich beim Dok-Fest München, es ist das Porträt eines jungen Mannes namens Marcel Goldhammer. Dieser war zunächst Schauspieler, dann wurde er schwuler Sexarbeiter, konvertierte zum Judentum und trat bei der Bundestagswahl 2021 als Direktkandidat der AfD an. Die Regisseure zeigen das unkommentiert, bei einer Vorführung im Monopol Kino stellen sie sich den Fragen ihres Publikums.

Goldhammer, D 2023, Regie: André Krummel, Pablo Ben Yakov, Mi., 31. Mai, 18.30 Uhr, Monopol Kino, Schleißheimer Straße 127