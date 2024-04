Interview von Paula Meister, Nina Wieking und Livia Lergenmüller

Daniel Grossmann wurde 1978 in München geboren. Das Dirigieren lernte der Deutsch-Ungar in München, New York City und Budapest. 2005 gründete er das Jewish Chamber Orchestra Munich, das erste thematisch ausgerichtete Orchester der Welt. Mit seiner Musik will er jüdische Gegenwartskultur sichtbar machen. Zusätzlich engagiert er sich in musikalischen Projekten mit und für Kinder und Jugendliche. Ein Gespräch darüber, was sich seit dem Überfall der Hamas auf Israel für ihn und die jüdische Community verändert hat.