Deutschlandweit ist der Flugverkehr wegen der Corona-Krise quasi zum Erliegen gekommen, auch am Münchner Airport. Dort finden nur noch fünf Prozent der regulären 1100 Starts und Landungen am Tag statt.

Im Munich Airport Center MAC, dem Herz des Münchner Flughafens, zwitschern die Spatzen. Das tun sie dort zwar immer, doch in diesen Tagen bilden sie die dominierende Geräuschkulisse. Im Flughafen sind die Gänge leer, die kühle Ästhetik der schwarz-weißen Bodenplatten kommt beeindruckend zur Geltung. Nur vereinzelt sind Mitarbeiter von Autoverleihern, Security, der Flughafenverwaltung zu sehen, hie und da patrouilliert eine Polizeistreife, dazwischen verlaufen sich ein paar Fluggäste, die meisten mit Mundschutz.

Um die Gastrobereiche ist Flatterband gespannt, offen haben nur noch Bäckerei, Supermarkt und die Fast Food- und Take-away-Lokale. Einige der Restaurants bieten einen Bringdienst an, andere öffnen nur noch bei Abflügen, der Großteil ist geschlossen. Der Drogeriemarkt ist geöffnet, eine Mundschutz-bewehrte Kassiererin wartet auf Kunden, in der Apotheke bediene man fast nur noch Mitarbeiter des Flughafens, Passagiere kämen kaum, erzählt eine Angestellte.

Deutschlandweit ist der Flugverkehr wegen der Corona-Krise quasi zum Erliegen gekommen. Auch in München finden nur noch gut fünf Prozent der regulären 1100 Starts und Landungen am Tag statt, ein paar Tausend Passagiere der sonst 120 000 am Tag verlieren sich in den Hallen. Teile des Terminals 1 und das zu Terminal 2 gehörende Satellitengebäude sind vorübergehend stillgelegt. Nur wenige Fluggesellschaften wie Lufthansa, KLM oder Qatar erhalten noch einige Verbindungen aufrecht.

Wenn letzte Urlaubsrückkehrer ankommen oder mal eine Maschine mit Mundschutzmasken aus China, ist es schon eine Nachricht wert. "Die Auswirkungen der Corona-Krise sind massiver als die Folgen der Anschläge vom 11. September 2001 oder der weltweiten Finanzkrise von 2008", hat kürzlich Flughafenchef Jost Lammers erklärt. Nachdem die Flughafen München Gesellschaft (FMG) aber Bund, dem Land Bayern und der Stadt München gehört, muss man sich um die Zukunft trotzdem nicht allzu große Sorgen machen.

Die FMG hat ein Sparprogramm aufgelegt, mit Einstellungsstopp, Überstundenabbau und Kurzarbeit für den Großteil der 10 000 Mitarbeiter von FMG, der Abfertigungstochter Aeroground und den anderen Tochterfirmen. Dazu sind Bauprojekte wie das Parkzentrum West, die neue FMG-Konzernzentrale oder das neue Budget Hotel bis auf weiteres zurückgestellt. Auch die Lufthansa hat für ihre insgesamt 13 000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Münchner Flughafen Kurzarbeit verhängt.

Wie die wirtschaftliche Schieflage des Flughafens nach der großen Pause aussieht, weiß niemand. Die Tatsache, dass die FMG 2019 mit 175 Millionen Euro das beste Jahresergebnis ihrer Geschichte erzielt hat, wird sicher helfen, den Ertragsverlust zu überstehen. 2019 wuchs das Passagieraufkommen laut Jahresbericht um 1,7 Millionen Fluggäste auf den neuen Höchstwert von 47,9 Millionen.

Langfristig bleibt Flughafenchef Lammers jedenfalls zuversichtlich. In dieser Krise werde es möglicherweise länger dauern, bis die Nachfrage wieder auf früherem Niveau sei, und auch strukturelle Veränderungen im Luftverkehr seien nicht auszuschließen. Der globale Mobilitätsbedarf aber werde auf mittlere Sicht weiter steigen.