Die Frauenklinik in der Münchner Maistraße gibt es seit mehr als 100 Jahren, 2500 Kinder kommen dort jährlich zur Welt, die meisten davon auf natürliche Weise. Ein Rückblick auf Geschichten von Leben und Tod, von Kummer und Glück.

Von Julia Huber, Martina Scherf und Sabine Buchwald

Diesen Dienstag werden die Geburtsstation mit ihren 38 Betten und die Neonatologie die Maistraße verlassen. Für einen Tag können in den alten und auch in den Kreißsälen der neugestalteten Klinik in der Ziemssenstraße Kinder zur Welt kommen. Eine Ärztin, eine Hebamme, eine Krankenschwester, zwei Mütter und ein Pförtner blicken zurück.