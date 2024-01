Am Wochenende werden in München die Bayerischen Filmpreise verliehen, eine der Gewinnerinnen steht bereits fest: Hannah Herzsprung erhält die Auszeichnung als beste Darstellerin für ihr Spiel in "15 Jahre". Das Kinodrama über eine ebenso begabte wie unfassbar wütende Pianistin, die eine langjährige Haftstrafe abgesessen hat und nun ihre Jugendliebe wiedersieht, eröffnete vor drei Monaten die Hofer Filmtage - es ist die Fortsetzung des im Jahr 2007 entstandenen Kinodramas "Vier Minuten". Dieser Film markierte Herzsprungs Durchbruch, auch dafür wurde sie beim Bayerischen Filmpreis ausgezeichnet, damals als "bestes weibliches Nachwuchstalent".

Aus dem Nachwuchstalent wurde eine gefragte Schauspielerin, mit großen Kinoerfolgen ("Who am I", "Traumfrauen") und prägnanten Fernsehrollen ("Weissensee", "Babylon Berlin"). Geboren ist Hannah Herzsprung in Hamburg, aufgewachsen auf einem Bauernhof im bayerischen Oberland. Deshalb spricht sie auch ein schönes Bairisch, was sie in Interviews manchmal unter Beweis stellt. Nach München kommt sie bereits einen Tag vor der Filmpreis-Verleihung: Am 18. Januar besucht sie die Vorstellungen von "15 Jahre" im Rio Filmpalast und im Leopold Kino.

15 Jahre, D/AT/LUX 2023, Regie: Chris Kraus, Kinobesuche Hannah Herzsprung am Do., 18. Jan., 17.30 Uhr, Rio Filmpalast, Rosenheimer Straße 46 (vor der Vorstellung) und 17.45 Uhr, Leopold Kino, Leopoldstraße 78 (nach der Vorstellung)