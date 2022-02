Von Jürgen Moises, Erlangen

Als die Bundesregierung im vergangenen Januar ihre neue Impfkampagne präsentierte, hagelte es Kritik und sehr viel Häme. Denn während man etwa in Singapur mit einem ganzen Musical fürs Impfen warb und in Großbritannien Elton John und Michael Caine in einem lustigen Clip sah, lautete hier das 60 Millionen teure Ergebnis: "Impfen hilft!" Dazu gibt es ziemlich austauschbare Bilder und eine Farbgebung, die nicht wenige an die Autobahntoiletten von Sanifair erinnert hat. Dass man das origineller, bunter und humorvoller machen kann, das dachten sich viele. Und genau das zeigt der internationale Comic-Salon Erlangen seit Mitte Dezember mit einer Aktion. "Zeich(n)en für's Impfen" heißt sie und ist auf der offiziellen Webseite www.comic-salon.de zu finden.

Detailansicht öffnen Gassigehen ist ungefährlich? Nicht, wenn draußen gerade die Impfgegner toben. (Foto: Tobi Dahmen)

Deren Ziel? "Eine höhere Impfquote und schnelles Boostern", weil nur das "einen neuen Lockdown und weitere Veranstaltungsabsagen" verhindert. Und das heißt auch eine Absage des Comic-Salons, der nach 2020 damit zum zweiten Mal ausfallen würde. Das darf, wie es auch auf der Webseite heißt, aber auf keinen Fall passieren. Womit in der mit "Damit wir uns endlich wiedersehen" untertitelten Kampagne auch eine gesunde Dosis Eigennutz steckt. Im Jahr 2020 startete das hinter dem Salon steckende Kulturamt Erlangen mit "Zeich(n)en aus dem Homeoffice" bereits eine ähnliche Aktion, zu der "Zeich(n)en für's Impfen" nun gewissermaßen die Fortsetzung darstellt. Unterstützt wird sie von zahlreichen Comic-Verlagen wie Avant, Carlsen, Edition Moderne, Panini, Reprodukt oder Splitter. Und natürlich von den Künstlern und Künstlerinnen, die beteiligt sind und deren Namen sich wie ein Who-is-Who der hiesigen Comic-Szene lesen.

Sailor Moon wird zu Sailor Imoonity und "Twin Peaks" zu "Twin Pieks"

Dazu gehört etwa die Münchnerin Barbara Yelin, in deren Beitrag es statt Flocken Viren vom Himmel schneit, gegen die eine Frau mit blauen Haaren einen Spritzen-Schirm in Stellung bringt. Beim Berliner Zeichner Mawil "spritzt" sich ein Mann mit einer Feder Tinte ins Blut. Die geht bis oben ins Gehirn. Für Mawil als Zeichner das Allheilmittel? Katja Klengel, ebenfalls aus Berlin, hat aus den japanischen Comicfiguren Sailor Moon und Tuxedo Mask Sailor Imoonity und Tuxedo FFP2 Mask gemacht und lässt sie gegen Königin Corona antreten. Und der Erlanger Michael Jordan hat David Lynchs Kulturserie "Twin Peaks" in "Twin Pieks" verwandelt. Büke Schwarz hat eine Videospiel-Szenerie gezeichnet und fragt: "Hä, wieso nimmst du nicht den sicheren Weg?" Und bei Jens Harder liefert sich ein Mann mit Spritze einen Zweikampf mit dem Virus. Der Text dazu: "Nimm das, Stinker!"

Detailansicht öffnen Wilde Theorien: Ralf König lässt Edeltraut von einer Impfgegner-Demo mit ihrem Vater telefonieren. (Foto: Ralf König)

Ralf König greift auf seine altbewährte Serie "Konrad und Paul" zurück und führt mit seinem Beitrag seine 2020 gestartete Reihe mit Corona-Episoden weiter. Hier sieht man Edeltraut, die von einer Impfgegner-Demo aus mit ihrem Vater telefoniert. Im Gespräch zitiert sie die Behauptung einer Frau, dass Corona von veganer Leberwurst her stamme. Ulf K. hat ein Plakat für The Vaccines gezeichnet. Eine Band, die aus drei drolligen Spritzen besteht und auf "All Against Covid Tour" ist. Anna Carina Lange lässt eine Frau im Badeanzug ihre Bedenken in Bezug auf die Impfung formulieren. "Impfen macht mir immer etwas Angst", heißt es da, und: "Aber es ist das wirksamste Mittel, das wir zurzeit haben, um uns und andere zu schützen." Bei Tobi Dahmen sieht man einen Hund, der bei seinem Frauchen ums Gassigehen bettelt. Aber die traut sich wegen einer Impfgegner-Demo nicht raus.

Vom absurden Humor bis zum gewitzten Sprachspiel reicht die Bandbreite

Katharina Grewes Mittel gegen Impfskeptiker? Scholz, Wieler und Lauterbach, die sagen: "Lassen Sie sich AUF KEINEN FALL impfen!" Und vielleicht sollte man das wirklich mal probieren, anstatt eines einfallslosen "Impfen hilft!". Die strategische Bandbreite ist, wie man merkt, auf jeden Fall recht weit und reicht von der Ironie bis zum moralischen Appell, vom absurden Humor bis zum gewitzten Sprachspiel. Und stilistisch ist vom minimalistischen Bleistiftstrich bis hin zum malerischen Tableau ebenfalls alles dabei. Aber ob das neben der Stimmung am Ende auch die Impfquote steigert?

Detailansicht öffnen Paradoxe Intervention: Katharina Greve hat eine Idee, wie man Unwillige überzeugt. (Foto: Katharina Greve)

Das wird man spätestens im Sommer sehen. Denn angesetzt ist der Erlanger Comic-Salon für die Zeit vom 16. bis 19. Juni. Und im Idealfall gehören dazu die Messe, Ausstellungen, Vorträge, Gespräche und die Verleihung der renommierten Max-und-Moritz-Preise. Das Comicfestival München fand 2021 in einer Schrumpfversion statt. Es gab Ausstellungen und eine Online-Preisverleihung, die Messe und Vorträge fielen aber aus. Das war zwar ganz schön, aber es fehlte doch etwas. Und deshalb heißt nun die Losung und am Ende auch die Lösung: "Huba-Huba-Pieks!" So sagt es auf dem Bild des Berliner Zeichners Flix das berühmte und - wie man sieht - frisch geimpfte Marsupilami.