Er spuckte ins Publikum, warf mit Zigaretten, und vor allem hatte er sich ein Hakenkreuz auf die Brust gemalt. Der Sänger Ørjan Stedjeberg alias Hoest entschuldigte sich bald nach dem Auftritt für diese "Provokation", nannte dabei aber auch den Betreiber des Clubs einen "Untermenschen", der "einem Muslim einen blasen" könne. Der Vorfall um die norwegische Band Taake in Essen am 20. März 2007 ging als "Swastika-Skandal" in die Heavy-Metal-Geschichte ein.