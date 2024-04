Ein wenig ist auch der Jazz in den Osterferien, am 9. April geht es dann aber wieder richtig los. Im Bayerischen Hof unter dem Monatsmotto "Strictly Organic": Bei sechs Konzerten mit Hammond-Orgel steht das einzigartige Vintage-Instrument dreimal im Mittelpunkt: beim Briten Kit Downes , dem aktuell wohl innovativsten Organisten Europas, der hier im Trio Deadeye mit Rainier Baas und Jonas Burgwinkel (10.) zu erleben ist, beim dem Blues und Soul verpflichteten Österreicher Raphael Wressnig (23.) und beim in den USA auf dem Organisten-Thron sitzenden Larry Goldings im Allstar-Trio mit Peter Bernstein und Bill Stewart (24.).

Dreimal ist die Hammond-Orgel dann die mal rhythmisch akzentuierte, mal wuchtig-wabernde, mal orchestrale Begleitung: zum Auftakt beim 80-jährigen Posaunisten, James-Brown-Weggefährten und Miterfinder des Funk Fred Wesley (9.), beim amerikanischen Saxofon-Veteranen Greg Osby (16.) und schließlich beim Weilheimer Saxofonisten Johannes Enders und seinem groovenden Microorganism-Trio (30.).

Ist die Hammond fest in männlicher Hand, ist das beim Gesang diametral anders. Münchens wohl erfolgreichste junge Vokalistin Alma Naidu bringt beim "Jazz & Beyond" im Künstlerhaus bei Auftritt mit Band und Streicher-Trio ihre klassischen Wurzeln ein (11.). Stark im Kommen ist seit ihrer Auszeichnung mit dem "Montreux Jazz Talent Award" 2019 auch die nigerianisch-italienische Weltenbummlerin Afra Kane, die in der Unterfahrt ihr Warner-Debüt präsentiert (12.). Seit Jahren zu den führenden US-Vertreterinnen eines neuen klassischen Jazzgesangs gehört die vielfach preisgekrönte Gretchen Parlato, die dort ihr Duo mit dem Star-Gitarristen Lionel Loueke vorstellt (13.). Für Empowerment steht ihre Kollegin Shayna Steele, die sich am Broadway wie als Backing Vocal für Bette Midler, Moby oder Rihanna einen Namen machte (23.).

Ohnehin von der Bühne kommt Birgit Minichmayr, die beim 17. Oberhachinger Jazz Festival mit Bernd Lhotzky und Quadro Nuevo ihr umjubeltes Shakespeare-Programm singt (23.). Eher zur Pop-Avantgarde darf man die Finnin Ina Forsman (am 16. in der Unterfahrt), die Österreicherin Marie Lu Kovacs (20.) und Sandra Lötzsch alias Kid Be Kid (26., beide in der Milla) rechnen, allerdings sind sie alle schon oft bei Jazzfestivals aufgetreten. Bass-Power pur bekommt man bei Kinga Glyk im Prinzregententheater (13.). Und den weiblichen Schlusspunkt setzt die Münchner Aufsteigerin des Jahres, die Pianistin Shuteen Erdenebaatar, die am 18. gleich zwei Deutsche Jazzpreise gewinnen könnte und am 30. in zwei Besetzungen die Unterfahrt bespielt.

Nicht, dass der April nicht auch die übliche männliche Instrumentalisten-Riege zu bieten hätte. Das Spektrum alleine der nicht ausverkauften Konzerte in der Unterfahrt reicht von so unterschiedlichen Saxofonisten wie Jason Seizer (11.) und Steve Carrington (26.) über Schlagzeug-Komponisten wie Max Andrzejewski mit Hütte (19., bereits am 9. spielt er im Trio in der Seidlvilla) und Dejan Terzic mit Axiom (27.) bis zum Gitarrengott Julian Lage (24.) oder dem Flamenco-Pianisten Daniel Garcia (25.). Wer ungewöhnliche Großbesetzungen mag, muss zum Andromeda Mega Express Orchestra ins Schwere Reiter (20.). Zu guter Letzt schaut auch Deutschlands Top-Act Till Brönner mal wieder vorbei, standesgemäß in der Isarphilharmonie (23.).