Kommentar von Markus Balser

Die Strategen der Grünen-Fraktion hatten es sich so schön ausgedacht. "Gemeinsam stärker" prangte als Slogan da, wo in Weimar bei der Fraktionsklausur grüne Spitzenpolitiker vor die Kameras traten. Was dann hier jedoch tatsächlich gesagt wurde, passte eher nicht zu der Kulisse. Der Wutausbruch des Vizekanzlers Robert Habeck in den "Tagesthemen" hat gezeigt: Ärger und Misstrauen sind in der Ampelkoalition gerade viel größer als die Hoffnung, gemeinsam etwas zu erreichen.