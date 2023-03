Von Markus Balser, Weimar

Die Plakate versprachen am Dienstag Mittag im Foyer des Kinos Mon Ami in Weimar schillernde Auftritte. Die Kinowerber hatten für den Film "Ein Triumph" plakatiert. Die Hauptdarsteller, die sich dann am Mittag hier präsentierten, hatten mit dem Streifen allerdings wenig gemein. Den Fraktionschefs Britta Haßelmann und Katharina Dröge sowie Außenministerin Annalena Baerbock und Wirtschaftsminister Robert Habeck, die hier zum Start der Grünen-Fraktionsklausur in die Mikrofone sprachen, ging es vor allem darum, Empörung loszuwerden.

Denn die Grünen sind einigermaßen bedient in diesen Tagen, vor allem von der eigenen Regierungskoalition in Berlin. Während die Ökopartei den Klimaschutz mit Maßnahmen wie dem auf 2030 vorgezogenen Braunkohleausstieg auch in Ostdeutschland und dem Sanierungszwang für Hausbesitzer vorantreiben will, üben die Koalitionspartner harte Kritik daran. Wirtschaftsminister Habeck machte bei dem Auftritt seinem Ärger ungewohnt deutlich Luft: Es könne nicht sein, dass in einer Koalition nur ein Partner für Fortschritt verantwortlich sei und die anderen für die Verhinderung von Fortschritt. Der Klimaschutz dürfe nicht zu einem neuen "Kulturkampf" werden.

Genervt sind die Grünen in diesen Tagen nicht nur von der FDP, mit der die Ökopartei wenige Tage vor dem entscheidenden Koalitionsgipfel am Sonntag in Berlin noch immer heftig über den Bau neuer Autobahnen, mehr Klimaschutz im Verkehr und das Verbrenner-Aus streitet. Das Grünen-Treffen machte klar, dass die Stimmung auch zwischen der Ökopartei und der SPD immer angespannter wird.

Zugeständnis an Immobilienbesitzer

"Wir fordern Bundeskanzler Olaf Scholz auf, endlich für ein gesetzeskonformes Klimaschutzsofortprogramm im Verkehrssektor zu sorgen", mahnte die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Julia Verlinden. "Weiteres Zaudern gefährdet die Glaubwürdigkeit der gesamten Bundesregierung." Der Kanzler müsse in der Koalition nun endlich seiner Führungsrolle gerecht werden, verlautete aus der Grünen-Fraktion.

Besonders hart umstritten ist derzeit in der Regierungskoalition der Plan von Robert Habeck, Immobilienbesitzern vom kommenden Jahr an den Einbau neuer Gas- und Ölheizungen zu verbieten. Der Wirtschaftsminister ging am Dienstag auf die Kritiker zu und versprach Haushalten mit unteren und mittleren Einkommen, dass für sie der Umstieg auf eine Wärmepumpe ab 2024 nicht teurer werde als eine neue Gas-Heizung. "Das ist der Plan, das ist die Zusage", sagte der Grünen-Politiker.

Die Grünen sehen sich in der eigenen Koalition der Frage ausgesetzt, ob Klimaschutz bezahlbar ist. Allerdings war der Plan zum Austausch der Heizungen vor einem Jahr von der gesamten Ampel-Koalition beschlossen worden, um angesichts hoher Gas-Preise durch den Ukraine-Krieg schneller die Abhängigkeit von fossilen Energien zu verringern. Bei Bekanntwerden eines ersten Gesetzentwurfs erklärte die FDP dennoch, sie trage das Vorhaben nicht mit.

Der Ton wird wohl rauer

Die Ampel-Koalition sucht seit Monaten vergeblich nach einer Lösung, wie ein im Koalitionsvertrag angekündigtes Klimaschutzsofortprogramm auf den Weg gebracht werden kann. Dabei wächst der Druck. Der Weltklimarat hatte am Vortag in seinem jüngsten Bericht gewarnt, dass das Ziel, die Erderwärmung auf 1,5 Grad im Vergleich zur vorindustriellen Zeit zu begrenzen, ohne drastische Treibhausgas-Minderungen in Gefahr sei.

Die Grünen wollen auf ihrer Klausur nun einen neuen Kurs für die nächste Phase der Ampel-Koalition abstecken. Offenbar ist damit zu rechnen, dass der Ton rauer wird. Man werde sich nicht weiter als Verbotspartei abstempeln lassen, heißt es aus der Fraktion. Der Klimaschutz müsse bei allen Koalitionspartnern weit oben auf der Agenda landen. Noch sei aber offen, ob sich die Ampel-Regierung etwa bei dem Koalitionsgipfel am Sonntag auf Kompromisse in der Verkehrs- und Klimapolitik einigen könne.

Härter attackieren wollen die Grünen künftig auch die Union. Den Anfang machte am Dienstag Emily Büning, Politische Bundesgeschäftsführerin der Grünen, mit einem Angriff auf Bayerns Ministerpräsidenten, der die Regierungspläne zum Ersatz von Gas- und Ölheizungen scharf kritisiert hatte. "Markus Söder steht politisch immer für das, wovon er sich gerade Beliebtheit verspricht", sagt Büning der Süddeutschen Zeitung. "Ohne Kurs und ohne Rückgrat verdreht der bayerische Ministerpräsident gerne die Wahrheit und erzählt heute das komplette Gegenteil von gestern."

Die 118 Bundestagsabgeordneten der Grünen debattieren noch bis zum Donnerstag in Weimar über den künftigen Kurs in der Ampel-Koalition. Thema soll vor allem werden, wie die Grünen Klimaschutzprojekte in der Bundesregierung stärker vorantreiben können.