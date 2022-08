Fischsterben in der Oder:Vertuschen und verschlimmern

Massen an toten Fischen treiben in der Oder - wie hier im Nationalpark Unteres Odertal.

Die Oder ist vergiftet - und egal, was irgendwer jetzt noch über die Ursachen herausfindet: Für die Fische ist es zu spät. Das liegt vor allem an der rechtspopulistischen Partei Recht und Gerechtigkeit, die in Polen nach absoluter Macht strebt.

Kommentar von Viktoria Großmann

Er möchte "schreien vor Wut" schreibt der polnische Premierminister Mateusz Morawiecki am Freitag auf seinem Facebook-Account. Schreien vor Wut über die Vergiftung der Oder und mit ihr vielleicht weiterer Gewässer, Tausender Tiere, eines ganzen Lebensraums. Schreien vor Wut über eine Umweltkatastrophe, deren Ausmaße noch nicht abzusehen sind und deren Folgen die Natur über Jahre belasten können.

Der Premier beschreibt ein Gefühl, das viele Menschen zwischen Breslau und Frankfurt (Oder) und darüber hinaus teilen. Nur: Warum ist Morawiecki erst jetzt so wütend? Meldungen über tote Fische in der Oder gab es spätestens Ende Juli. Zu diesem Zeitpunkt ordnete die oberste Wasserschutzbehörde Polens erste Untersuchungen an. Was sie nicht tat: die Öffentlichkeit davor warnen, zu angeln, zu baden, Hunde am Ufer auszuführen. Was sie weiterhin nicht tat: lokale Ämter informieren. Die Behörde schwieg bis zum vergangenen Donnerstag. Was sie dann vorbrachte, war wenig mehr als das Offensichtliche, dazu ein paar Schuldzuweisungen an Kommunen und Oppositionspolitiker.

Die Oder ist vergiftet, so viel weiß man. Vieles weiß man nicht: wodurch, seit wann, von welcher Stelle an. Das traurige ist, egal, was irgendwer jetzt noch sagt oder herausfindet: Es ist zu spät. Es ist nur noch die Rekonstruktion eines Unglücks, eines Umweltverbrechens sehr wahrscheinlich, eines Politikversagens ohne Gleichen. Die Folgen hätten abgemildert werden können. Sie wurden es nicht. Warum? Darauf geht Morawiecki nicht ein. Er möchte den Schuldigen finden und zur Verantwortung ziehen. Den Anfang in den eigenen Reihen hat er nun tatsächlich gemacht und zwei Behördenleiter entlassen. Doch das Problem reicht tiefer.

Der Umgang der PiS mit der Umweltkatastrophe erinnert an das Verhalten autoritärer Staatschefs

Trotz Morawieckis Versuch der Schadensbegrenzung deuten die Zeichen daraufhin, dass seine rechtspopulistische Partei Recht und Gerechtigkeit, PiS, tun wird, was sie immer tut. Die Schuld umkehren. Diesmal ist der Schuldige nicht die EU, auch nicht Deutschland, diesmal ist es eben die Opposition. Jene Opposition, die wegen der von der PiS betriebenen Zentralisierung in ihren Ämtern auf lokalen Verwaltungsebenen immer weniger entscheiden darf. Denn die PiS, demokratisch gewählt, strebt nach absoluter Macht. Das zeigt sich am Umgang mit der Umweltkatastrophe, der an das Verhalten autoritärer Staatschefs erinnert: Vertuschen und verschlimmern.

Morawiecki hat offenbar erkannt, dass das Gift in der Oder zu einem echten Problem für seine Partei werden kann. In mehr als einem Jahr wird in Polen ein neues Parlament gewählt, doch der Wahlkampf läuft bereits seit Monaten. Zwar beherrscht die PiS Propaganda, Angriff, Verleumdung und Manipulation hervorragend. Doch es mag einfach sein, die Schuld für abstrakte Finanzvorgänge auf Brüssel abzuschieben. Bei einem Fischsterben dieses Ausmaßes ist das weit schwieriger, jeder kann sich die Folgen ansehen und in einem angelbegeisterten Land wie Polen machen sich die verantwortlichen Politiker gleich bei mehreren mitgliedsstarken Verbänden und Vereinen richtig unbeliebt.

Die Stimmung zwischen den politischen Lagern ist längst genauso vergiftet wie die Oder. Im Gerangel kann schnell untergehen, worum es jetzt eigentlich gehen muss: eine sorgfältige Aufklärung dieses Umweltskandals.