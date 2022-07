Russland liefert wieder so viel wie vor der Wartung, 40 Prozent der Leitungskapazität: Ankunftsort von Nord Stream 1 in Lubmin.

Kommentar von Stefan Kornelius

Wer Russland heute verstehen will, muss auf die Doktorarbeit Wladimir Putins schauen. Sie zu lesen ist inzwischen zwar unmöglich - das Werk, vermutlich ein Plagiat und noch dazu eine Auftragsarbeit, liegt unter Verschluss. Aber der Titel - "Die strategische Planung regionaler Ressourcen bei der Bildung von Marktbeziehungen" - ist die Verklausulierung dessen, was an diesem 21. Juli in Lubmin am Endpunkt der Pipeline Nord Stream 1 zu beobachten ist: Russland gestaltet "Marktbeziehungen" - freilich nicht nach Regeln der Marktwirtschaft, sondern nach denen der Geopolitik und der strategischen Interessen.