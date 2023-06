Mit seiner Teilnahme an der Kundgebung gegen die Heizungspläne der Ampelregierung hat sich Bayerns Ministerpräsident verkalkuliert. Aber sein Vize Aiwanger hat eine rote Linie überschritten.

Kommentar von Katja Auer

Die Anti-Heizungspläne-Demonstration in Erding am Wochenende war ein neuer Tiefpunkt im politischen Diskurs. Nicht die Veranstaltung an sich; die Versammlungsfreiheit ist eines der großen Privilegien unserer freiheitlichen Demokratie. Beschämend ist viel mehr, auf welchem Niveau die Spitzen der bayerischen Landespolitik inzwischen ihr Ampel-Bashing betreiben. Mit Wahlkampf lässt sich das nicht mehr rechtfertigen.