Vice und Buzzfeed setzten auf soziale Medien, jetzt sind sie am Ende - aber was ist eigentlich mit funk, dem Social Media-Programm von ARD und ZDF?

Von Philipp Bovermann

Wäre das hier ein Einstieg für eine funk-Reportage, stünde ich, der Reporter, Philipp Bovermann, kurzrasierte Haare, vor einer Kamera und würde erstmal von mir erzählen. Wie es mir damit ging, diese Geschichte zu recherchieren. Was ich über das Thema so gehört habe: dass im jungen Digitalangebot von ARD und ZFD Träger von Hipsterbrillen durch deutsche Großstädte tingelten, um an Vulva-Workshops teilzunehmen, während andere Themen liegenblieben, "Voyeurismus statt Journalismus" (RND), öffentlich-rechtlicher Auftrag? lol. "Ist Social Journalism auf Youtube und Instagram echter Journalismus?", würde ich fragen. "Ist er zeitgemäß, und" - Augenbrauen hoch - "wie lange noch?".