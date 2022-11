Für die SPD ist das neue Bürgergeld die Überwindung ihres Hartz-IV-Traumas. Für den stellvertretenden CDU-Vorsitzenden Carsten Linnemann eine Steilvorlage, um in der Talkshow "Anne Will" mehrfach verbal Salz in die Wunde zu streuen.

(Foto: Wolfgang Borrs/NDR/OH)