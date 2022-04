2015 porträtierte die ukrainische Künstlerin Dasha Marchenko den russischen Präsidenten Putin aus 5000 Patronenhülsen, "Face of War" nannte sie ihr Werk.

Interview von Christian Mayer und Julia Rothhaas

Gerade erst ist sie aus den USA zurückgekommen, am frühen Abend ist Mary Beard per Video aus Cambridge zugeschaltet. Die wohl bekannteste Altertumswissenschaftlerin der Welt und Großbritanniens "nationales Kulturgut" (The Guardian) sitzt vor einem dunklen Regal voller dicker Wälzer und beantwortet gut gelaunt Fragen. Nur einmal braucht die 67-jährige Britin eine Pause: Sie muss das Ladekabel für ihren Laptop suchen - und sich schnell noch ein bisschen Weißwein einschenken.