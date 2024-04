Die große Überraschung bei der Auftaktveranstaltung der dreitägigen Konferenz "Kolonialismus erinnern" war deshalb etwas anderes. Hier ließ sich der seltene Vorgang beobachten, wie eine Störung nur eine Störung blieb, nicht zum Eklat, nicht zum Politikum, nicht zur Katastrophe wurde. Und dass dieses diskursive Kunststück nicht den Politikern gelang, sondern der Zivilgesellschaft, muss überhaupt keine schlimme Nachricht sein.

Der Anlass der Konferenz war ein fast formaler. Zwei Jahre lang haben die Berliner Initiativen Dekoloniale, Decolonize Berlin, der Korea Verband und der Afrika-Rat, korientation und Adefra im Auftrag des Berliner Abgeordnetenhauses ein Konzept für Berlins Erinnerung an den Kolonialismus erarbeitet. Denn Berlin hat nicht nur ein paar Straßen, die nach Mördern benannt sind. Die Hauptstadt des Deutschen Reichs war von November 1884 an Schauplatz der "Kongo-Konferenz", wo die damaligen Großmächte den afrikanischen Kontinent - soweit noch nicht geschehen - unter sich aufteilten.

Am Donnerstagmittag hatten die Berliner Initiativen unter Leitung von Ibou Coulibaly Diop ihren Entwurf an Kultursenator Chialo überreicht. Darin fordern sie neue Lernorte, Stadtmarkierungen, die beispielsweise an die Kolonialausstellung von 1933 auf dem Messegelände erinnern oder an den schwarzen Aktivisten "Martin" Dibobe, und - nachgeordnet - die Umbenennung von Straßen. Auf der Konferenz im Haus der Kulturen der Welt sollte das Konzept öffentlich vorgestellt und diskutiert werden.

Dann aber geschah, was zu erwarten war. Als die Grünen-Politikerin Claudia Roth die Bühne betrat, brachte sie gerade ein paar Sätze vor, als im Publikum "Viva, via, Palästina"-Rufe laut wurden und sich etwa ein halbes Dutzend meist erkennbar nicht arabischer Protestierende vor Roth aufreihte, auf Deutsch und Englisch unter anderem forderte, dass es "keine Erinnerungskultur ohne Palästina" geben dürfe. Ähnlich wie bei früheren Zwischenfällen erfolgten die Störungen gestaffelt. Es folgten hier ein "Stoppt den Genozid"-Zwischenruf, da ein "No Silence, No Complicity"-Schild, dann ein "Shame-on-you". Roth sprach erst mal nicht weiter.

Moderatorin Camara: mit Souveränität, Klugheit und Wärme

Was von der ersten Sekunde an aber auch aus dem Publikum kam, war: Unmut über die Störung, Buh-Rufe, "So ein Quatsch". Wobei durchaus zu vermuten ist, dass viele Besucher und auch Organisatoren solidarisch waren mit der palästinensischen Sache und dem palästinensischen Leid durch Israels Krieg. Nur eben nicht so und nicht hier. Dass sich schließlich ein Grüppchen Störer nach dem anderen dazu bewegen ließ, die Schilder zusammenzufalten und den Saal zu verlassen, war das der Verdienst von HKW-Leiter Bonaventure Ndikung und Projektleiter Diop, vor allem aber war es der Verdienst der Moderatorin Miriam Camara.

Die Zivilgesellschaft, nicht die Politik habe diese Konferenz gestaltet, so Camara, sie habe zwei Jahre lang auf diesen Moment hingearbeitet. Camara sprach vom "Schmerz", den sie bei den anderen wahrnehme, aber auch vom "Schmerz in uns". Eines ihrer häufigsten Worte war "Respekt". Es war ein so souveräner, so kluger und so warmherziger Auftritt, dass man sich fragt, was wohl geschehen wäre, wenn die deutsche Regierung in den Nahost-Debatten der vergangenen Monate ein wenig von Camaras Souveränität, Klugheit und Wärme gezeigt hätte. Vielleicht, wer weiß, wäre die Verbitterung allerorten heute nicht so groß.

Währenddessen sahen Roth und Chialo zu, sagten nichts, konnten oder mussten ja auch nichts anderes tun. Alle weiteren Reaktionen hingegen waren aufschlussreich. Die grüne Roth hat gerade die Gedenkstätten des Landes auch deshalb in schrillste Aufregung versetzt, weil sie der Aufarbeitung des Kolonialismus in der Erinnerungskultur breiten Raum geben möchte.

Als die Störer weg waren und sie wieder ans Pult trat, verhaspelte sie sich, brauchte einige Zeit, bis sie wieder in ihren Text findet. Die Aufarbeitung des Kolonialismus bezeichnet sie als einen "kulturpolitischen Schwerpunkt" der Bundesregierung. Es ist, das ist kein Geheimnis, ihr Herzensanliegen.

Kultursenator Chialo: Aufarbeitung des Kolonialismus ist eine Leerstelle

CDU-Senator Chialo hingegen spricht von seinen Eltern, die aus Tansania stammen - und dort habe er auch seinen Vater beerdigt. Er, Chialo, wisse "als Europäer", dass die Aufarbeitung des Kolonialismus eine Leerstelle sei. Aber es gehe auch darum, gemeinsam etwas Neues zu beginnen. Chialo spricht laut, seine Stimme ist fest. Als aus dem Publikum wieder "Palästina"-Zwischenrufe ertönen, hebt er die Stimme und redet einfach weiter, bis der Zwischenruf verstummt. Es wirkt unerschütterlich und abgehärtet, aber auch distanziert. Als gehe ihn das alles nichts an, als spreche er mit sich selbst.

Möglicherweise täuscht das. Denn dann macht Chialo ein Versprechen. Er wolle die heutige Wilhelmstraße 92, einst Ort von Bismarcks Reichskanzlei und damit auch der "Kongo-Konferenz", für Projekte über den Kolonialismus zur Verfügung stellen. Er könne ihn sich sehr gut als Lernort vorstellen. Vielleicht geht doch was.