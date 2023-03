Von Andrian Kreye

München braucht keine Skyline. München hat die Alpen. Damit Panoramazeichner und Jetpiloten wissen, dass vor den Bergen eine Stadt liegt, wurden in ihr eine Frauenkirche und danach ein Olympiaturm befestigt, mit denen Spätmittelalter und Disco-Moderne ihre Spuren im Firmament hinterlassen durften. Das waren die beiden bis jetzt prägenden Phasen der Stadtgeschichte, wenn man von einer dritten und unerfreulichen Phase als "Hauptstadt der Bewegung" absieht, aber die Disco P1 befindet sich ja nun mal im Keller von Hitlers "Haus der Kunst", also hat immerhin das Discozeitalter doch ganze Arbeit geleistet. Insgesamt war der Drang zur Antimoderne in der Stadt aber immer schon sehr ausgeprägt, was man heute noch daran sieht, dass sich Menschen aus Düsseldorf oder Frankfurt wundern, wie still es in dieser großen Wohnstadt am Abend ist, und übrigens auch am Tag.