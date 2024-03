Es klingt eher nach einer Horrormeldung als nach einem sachdienlichen Hinweis: "Dieses Schmerzmittel ist für tausende Tote verantwortlich", titelte ein Boulevardblatt jüngst. Mehr als 3400 Menschen sollen in Folge der Einnahme der beiden Schmerzmittel Pregabalin (Handelsname: Lyrica) und Gabapentin (Neurontin) in Großbritannien gestorben sein. In dortigen Zeitungsberichten finden sich erschütternde Schilderungen von mehreren Einzelschicksalen - von Menschen, die zumeist nach einer Überdosierung der Mittel oder der Einnahme eines fatalen Medikamentencocktails gestorben sind, in dem auch eine der beiden fraglichen Substanzen enthalten war.

Zurück gehen die Zahlen auf eine im Januar 2024 veröffentliche Statistik des "Office for National Statistics", einer Art britischem Statistischem Bundesamt. Demnach sind in England und Wales von 2018 bis 2022 mehr als 3000 Menschen an den als Gabapentinoiden bezeichneten Arzneimitteln gestorben. Die Medikamente werden vor allem ergänzend zur Behandlung von starken Ängsten, neuropathischen Schmerzen und Epilepsie eingesetzt, sind also keine Allerweltsmittel, wie sie bei Kopfweh, Ischiasbeschwerden oder nach durchzechter Nacht genommen werden. Im Gehirn modulieren die Gabapentinoide die Freisetzung aktivierender Botenstoffe, weswegen Benommenheit und Schläfrigkeit als Nebenwirkungen auftreten können. Sind die jüngsten Zahlen zu Todesopfern nun ein Anlass, massiv vor den Substanzen zu warnen?

Lediglich in zwei Fällen kamen die Mittel als alleinige Todesursache infrage

Die Antwort ist komplex. Sie findet sich unter anderem in einem Fachartikel im British Journal of Clinical Pharmacology, der 2022 erschienen ist und in dem 3051 Todesfälle analysiert wurden. In mehr als 92 Prozent hatten die Gestorbenen zusätzlich Opioide eingenommen. Ärzte hatten jedoch nur in einem Viertel der Fälle diese starken Schmerzmittel zusammen mit Pregabalin oder Gabapentin verordnet. Der nach dem Tod gemessene Blutspiegel der Gabapentinoide lag zudem bei fast allen Todesopfern im therapeutischen oder sogar im subtherapeutischen Bereich; war also keineswegs lebensgefährlich hoch. Lediglich in zwei der Fälle war die Medikamentenkonzentration im Blut so stark erhöht, dass die Mittel als alleinige Todesursache infrage kamen.

Eine weitere Auffälligkeit bestand darin, dass die Medikamenteneinnahme überhaupt nur in etwas mehr als einem Drittel auf eine ärztliche Verordnung zurückging, die Mittel also in den sonstigen Fällen offenbar illegal beschafft worden waren. "Gabapentinoide allein führen sehr selten zum Tod", so das Fazit der Fachautoren. In Wechselwirkung mit Opioiden können sie jedoch zu fatalen Folgen führen, weshalb sich "Ärzte und Patienten dieser Interaktion bewusst sein sollten", wie in dem Fachartikel betont wird. Das Office for National Statistics warnt in seinem letzten Jahresbericht denn auch davor, dass die Anzahl der Todesfälle durch den Missbrauch mehrerer Medikamente ("polydrug use") deutlich zugenommen habe. In den Totenscheinen fänden sich demnach vermehrt "Medikamente wie Benzodiazepine und Gabapentinoide zusammen mit Heroin und anderen Opiaten" aufgeführt.

"Hier liegt vermutlich eine missbräuchliche Nutzung und eine ungünstige Wechselwirkung vor", sagt Martin Härter vom Zentrum für Psychosoziale Medizin am Uniklinikum Hamburg-Eppendorf. "Wir sehen klinisch immer wieder Patienten mit einer Polytoxikomanie, die auch Pregabalin einnehmen", sagt der Psychiater Thomas Pollmächer vom Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde (DGPPN). "Es geht da oft nicht um den bestimmungsgemäßen Gebrauch von Pregabalin, sondern um den teilweise auch süchtig machenden Missbrauch dieser sedierenden Substanz."

In Deutschland findet sich das 2004 zugelassene Pregabalin seit Jahren unter den Top 20 der umsatzstärksten Medikamente. Die Arzneimittelkommission der deutschen Ärzteschaft (AkdÄ) hat allerdings bereits 2011 im Deutschen Ärzteblatt davor gewarnt, dass die Substanz abhängig machen und missbräuchlich verwendet werden kann. Ähnliches wurde im selben Jahr von der schwedischen Arzneimittelbehörde berichtet. Im Jahr 2020 warnte die AkdÄ erneut, dass Pregabalin ein Abhängigkeitspotenzial besitzte. "Zwar sind überwiegend suchtkranke Patienten betroffen (insbesondere bei Konsum von Opioiden). In seltenen Fällen wird kasuistisch aber auch über eine Abhängigkeit bei nicht anderweitig abhängigen Patienten berichtet", heißt es in einem Bericht der Kommission. Die potenzielle Gefahr ist also bereits länger bekannt, sie sollte aber besonders in der Betreuung von Drogenabhängigen und Suchtkranken sowie zur Prävention stärker beachtet werden, da sind sich alle Experten einig.