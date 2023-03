Chia Rabiei im Jahr 2021 vor dem Woolworth in Würzburg, wo er tatkräftig half, den Messerangreifer zu stoppen.

Der Asylbewerber Chia Rabiei wird nicht abgeschoben. Das ist gut und richtig. Welche Fragen er aber vor Gericht in Würzburg über sich ergehen lassen musste, ist erstaunlich.

Kommentar von Olaf Przybilla, Würzburg

Um kein Missverständnis aufkommen zu lassen: Der Mann, den soziale Netzwerke zum "Helden von Würzburg" erklärt haben, darf laut Verwaltungsgericht Würzburg nicht abgeschoben werden - das ist gut und richtig. Aber es ist da wie in der Mathematik. Man kann zum richtigen Ergebnis kommen, freilich auf sehr zweifelhaftem Weg. Und so war das in Würzburg.