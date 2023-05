Nicht nur in Bayern fordern Parteien und Jugendverbände eine Absenkung des Wahlalters auf 16. Auch in Rheinland-Pfalz wird darüber diskutiert. Am Donnerstag befasste sich der Landtag mit dem Thema, vor dem Parlament wurde demonstriert.

Von Thomas Balbierer

Die CSU hat ihre Bedenken gegen eine Senkung des Wahlalters in Bayern aufgegeben und sich an die Spitze der Bewegung gesetzt: Per Volksentscheid lässt die Regierungspartei wenige Monate vor der Landtagswahl darüber abstimmen, ob das in der Bayerischen Verfassung festgeschriebene Wahlalter für Kommunal- und Landtagswahlen nach unten korrigiert werden soll. So hatten es Opposition und Jugendverbände zuvor gefordert. Und auf einmal wirbt auch Ministerpräsident Alfons Goppel (CSU) in Zeitungsanzeigen persönlich um Zustimmung.