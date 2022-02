Wolfgang Geng ist einer von drei Geschäftsführern der 2008 gegründeten IT-Firma Bitwings in Neumarkt in der Oberpfalz.

Interview von Maximilian Gerl, Neumarkt in der Oberpfalz

Bei Medien war Wolfgang Geng zuletzt ein gefragter Mann: Erst schaute das ARD-"Morgenmagazin" in seiner IT-Agentur Bitwings in Neumarkt vorbei, dann RTL. Denn was in Belgien nun ein Rechtsanspruch werden soll, haben Geng und seine beiden Geschäftsführer-Kollegen bereits für ihre Beschäftigten eingeführt: die Vier-Tage-Woche - probehalber, mit Hürden wie Erfolgen.