Ein Gutachten enthüllt die lange unbekannte Nazi-Vergangenheit des erfolgreichen Modehaus-Gründers Rudolf Wöhrl. Nürnberg verzichtet deshalb auf eine "Wöhrlgasse". Doch was wird aus dem ihm gewidmeten Hörsaal in Erlangen?

Von Olaf Przybilla

Wie das genau war im Mai 2009, darüber hat die Universitätsklinik Erlangen selbst Zeugnis abgelegt. "Als Dank und zum Zeichen der tiefen Verbundenheit" widme die Medizinische Fakultät der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) einen Hörsaal an der Östlichen Stadtmauerstraße 11 in "Rudolf-Wöhrl-Hörsaal" um, hieß es in einer Mitteilung. Zuvor habe der "95-jährige Gründer der Wöhrl-Modehäuser" stolze 250 000 Euro für Forschungsprojekte gestiftet.