An einem Stand von Corona-Leugnern liegt bei einer Demo in Poing einschlägiges Infomaterial aus.

Von Johann Osel und Uwe Ritzer, Nürnberg/München

Wenn es stimmt, was Bernd Bayerlein sagt, dann erfreut er sich großer Unterstützung in der bayerischen Polizei. "Zustimmung und Rückendeckung" erfahre er, "da wachsen sogar Freundschaften, was ich mir vorher nie hätte vorstellen können", sogar zu "ehemaligen Polizeipräsidenten und höchsten Rängen", behauptet er stolz. "Die sehen es genauso wie ich und bestärken mich in meiner Herangehensweise."