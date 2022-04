Von Thomas Balbierer

Am Tag danach ist Josef Sier der Unmut noch deutlich anzuhören. Eigentlich, sagt er bei einem Telefonat am Montag, möchte er gar nicht lang über das Fiasko vom Sonntag reden. "Ich bin momentan noch fassungslos", sagt der in Nordbayern tätige Supermarktbetreiber mit belegter Stimme. "Ich weiß noch nicht, wie es weitergeht." Dann erzählt er doch: von seinem neuen Hightech-Supermarkt in Pettstadt (Landkreis Bamberg), dem ersten seiner Art in Bayern, der noch vor wenigen Tagen als innovativ und modern gefeiert wurde - aber nun zu Frust führt. Und von bayerischen Gesetzen, deren Sinn sich nicht nur Sier und seinen Kunden, sondern auch manch einem Behördenmitarbeiter kaum erschließt.