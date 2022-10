Kommentar von Ronen Steinke

Das Schlimmste an der Lüge, mit der die Ausländerbehörde in Passau einen Iraner in eine Falle gelockt hat, um ihn urplötzlich abschieben zu können, ist, dass dies kein Einzelfall ist. Das geschieht öfter. Das betrifft viele Menschen. In Bayern, aber auch anderswo. In Passau war es nun so: Ein iranischer Geflüchteter wurde mit der Behauptung, dass ihm eine Beschäftigungserlaubnis erteilt werde, in das Landratsamt bestellt - nur damit ihn dort zwei Polizisten festnehmen und direkt in Abschiebehaft nehmen konnten. In anderen Städten ist diese Trick-Praxis selten ganz so dreist.