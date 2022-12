Maskenpflicht in Bus und Bahn fällt in Bayern

Von Andreas Glas

Wer in Bayern mit Bus und Bahn fährt, muss von diesem Samstag an keine Schutzmaske mehr tragen. Darauf hat sich die Staatsregierung nach Informationen der Süddeutschen Zeitung am Dienstagvormittag in ihrer Kabinettssitzung verständigt. Eine Entscheidung war notwendig geworden, da die derzeitige Corona-Infektionsschutzverordnung am Freitag ausläuft. Unklar war allerdings, ob die Maskenpflicht sofort fällt oder erst im neuen Jahr. Wegen der aktuell niedrigen Infektionszahlen hat sich die Staatsregierung nun also für ein schnelles Ende entschieden - als erstes deutsches Bundesland.

Schon Mitte November hatte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) gesagt, dass angesichts sinkender Zahlen eine generelle Vorgabe "bald nicht mehr angemessen" sei und statt einer Pflicht eine Empfehlung ins Spiel gebracht. Nicht vom Ende der Maskenpflicht betroffen ist allerdings der Bahn-Fernverkehr. Hier ist die Maskenpflicht Sache des Bundes und gilt bis April 2023.

Korrektur: In einer älteren Version des Textes hieß es, ab Freitag müsse keine Maske mehr im ÖPNV getragen werden. Richtig ist, dass die derzeitige Corona-Infektionsschutzverordnung am Freitag ausläuft. Ab Samstag muss keine Maske mehr getragen werden.