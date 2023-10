An diesem Sonntag wählt Bayern einen neuen Landtag. Die seit 2018 amtierende Koalition aus CSU und Freien Wählern will auch in den kommenden fünf Jahren regieren, die Opposition kämpft für einen Politikwechsel. Lesen Sie im Liveblog, was in den letzten Stunden vor der Wahl passiert - und welche Parteien nach der Schließung der Wahllokale am Sonntag um 18 Uhr vorne stehen.