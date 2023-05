Landshuts Oberbürgermeister Alexander Putz ist jetzt in der CSU. Auf dem Bild von 2016 steht er in der Altstadt.

Landshuts Rathauschef Putz wird von CSU-Chef Söder freudig in der Partei aufgenommen. Das ist auch ein Signal an den FW-Chef Hubert Aiwanger.

Von Katja Auer

Der Landshuter Oberbürgermeister Alexander Putz ist in die CSU eingetreten. Das verkündete er am Donnerstagmittag öffentlichkeitswirksam bei einem kurzfristig angesetzten Termin im Landshuter Zollhaus, für den eigens CSU-Chef Markus Söder angereist war. In Begleitung von Verkehrsminister Christian Bernreiter, der bald niederbayerischer CSU-Chef werden und dort Stimmen für die Landtagswahl sichern soll.

Putz ist seit 2017 Oberbürgermeister von Landshut. Der Wahlsieg des gebürtigen Österreichers war damals eine Überraschung, war er doch Kandidat der kommunal kaum verankerten FDP und Gegner des lange Zeit favorisierten Helmut Radlmeier von der CSU. Die hatte seit 1984 unangefochten in der niederbayerischen Bezirkshauptstadt regiert.

2020 stellt sich Putz vorzeitig zur Wiederwahl und blieb ihm Amt, trat jedoch kurze Zeit später aus der FDP aus, da er deren politische Linie in der Corona-Krise nicht mittragen könne. Er habe den Eindruck, so erklärte er damals, führende Liberalen wollten Kapital aus der Stimmung gegen die Anti-Corona-Maßnahmen schlagen, was sich nicht mit seinen Ansichten über "verantwortungsvolles politisches Handeln" vertrage. Fortan übte er sein Amt als Parteiloser aus.

Dass Putz nun in die CSU eintritt, ist dennoch keine allzu große Überraschung, zeigte er doch schon länger Sympathien für die Partei. Im Bundestagswahlkampf 2021 war er beispielsweise Gast bei einer CSU-Wahlkampfveranstaltung im Landshuter Fußballstadion und applaudierte Söder kräftig bei dessen Rede.

Für die CSU ist der Beitritt von Putz ein Gewinn, kommt sie doch so zu einem weiteren Oberbürgermeister in einer größeren bayerischen Stadt. Und auch noch in Landshut, wo Radlmeiers Niederlage gegen Putz als wahrhaft peinlich verbucht worden war. Zudem bekommt die CSU so einen prominenten Unterstützer in der Landtagswahl in einer Gegend, in der FW-Chef Hubert Aiwanger großen Zuspruch hat.

Aiwanger tritt als Direktkandidat im Stimmkreis Landshut an, in der CSU gibt es Befürchtungen, dass er Helmut Radlmeier - jenem damals erfolglosen OB-Kandidaten - das Direktmandat für den Landtag abnimmt. Auch an die AfD hat die CSU in Niederbayern viele Stimmen verloren. Das neue prominente Mitglied wurde von der CSU-Spitze entsprechend freudig willkommen geheißen.