Von Maximilian Gerl

Wer in Bayern auf diese großen Tafeln schaut, die neben jeder Tankstelle wahlweise über die Preise informieren oder vor ihnen warnen, müsste danach eigentlich umdrehen - und zum Beispiel, wenn es nicht gar so weit im Norden läge, nach Hamburg fahren. In der ausweislich des Portals "Billig-tanken.de" günstigsten Tankstelle der Hansestadt gab es den Liter Diesel am Donnerstagmorgen für 1,939 Euro. Die günstigste bayerische Tankstelle in Nürnberg wurde dagegen mit 2,079 Euro ausgewiesen - gut 14 Cent mehr. In Augsburg lag der beste Literpreis sogar bei 2,149 Euro. Ein ähnliches Süd-Nord-Gefälle zeigte sich bei Super E10: 1,749 Euro der Liter in Hamburg, 1,889 Euro in Nürnberg und 1,870 Euro in Augsburg.