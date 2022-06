Politik in Bayern

Grünen-Politiker Ludwig Hartmann greift im Parlament regelmäßig die Politik von Ministerpräsident Markus Söder scharf an. Ernsthaft besorgt wirkt dieser jedoch nicht.

Zu gerne würde die Opposition in Bayern die CSU endlich ablösen. Doch danach sieht es trotz diverser Affären nicht aus, Markus Söder hat wieder Oberwasser. Das liegt auch an seinen Herausforderern.

Von Andreas Glas

Neulich war Ludwig Hartmann in einem Sägewerk. Der Landtagsfraktionschef der Grünen hat Bretter auf die Säge gewuchtet und ein Filmchen davon ins Netz gestellt. Er saß da, in Latzhose, und sagte, dass das Handwerk "attraktiver" werden müsse. Die Grünen wollen jetzt auch Handwerkspartei sein, das war Hartmanns Botschaft. Nur hat das fast niemand mitgekriegt. In sieben Tagen wurde das Youtube-Filmchen keine 50 Mal geklickt.