Will trotz der Niederlage an seinem Kurs festhalten: Ministerpräsident Markus Söder.

Von Roman Deininger, Andreas Glas, Matthias Köpf und Olaf Przybilla, München

Noch nie seit 1949 war die CSU bei einer Bundestagswahl schlechter: 31,7 Prozent. "Eine Niederlage", sagt Markus Söder. An seinem Modernisierungskurs für die CSU will der Parteichef trotzdem festhalten. Die CSU-Spitze sieht die Gründe für das miese Ergebnis vor allem bei Armin Laschet, dem Kanzlerkandidaten der Union - und im relativ guten Abschneiden der Freien Wähler. Aber was sagt die CSU-Basis? Eine Umfrage.