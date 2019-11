Interessenten hat Stefan Huber genug. So viele, dass er sie gar nicht alle unterbringen kann. Da ist der Unternehmer aus München, da sind Leute aus Stuttgart. Grafikdesigner haben sich bei ihm gemeldet, Programmierer, auch Rentner, die nicht mehr viel Wohnraum brauchen. Sie alle wollen auf einer Wiese von Landwirt Stefan Huber in Markt Rennertshofen im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen ein sogenanntes Tiny House aufstellen: ein kleines Haus, das so geschickt geplant ist, dass es mit nur 20 bis 40 Quadratmetern Wohnfläche auskommt. Und dann wollen all die Interessenten dort leben.