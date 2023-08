Die CSU will abgelehnten Asylbewerbern den Geldhahn abdrehen

Flüchtlinge in Bayern

"Sachmittel statt Asylgehalt": Das beschloss das bayerische Kabinett schon in seinem "Asylplan" 2018. Jetzt wärmen Ministerpräsident Söder und Innenminister Herrmann die Idee erneut auf.

Von Thomas Balbierer

Ministerpräsident Markus Söder hat kürzlich einen Dauerbrenner hervorgekramt: Asylbewerber in Bayern sollen künftig statt staatlicher Geldzahlungen verstärkt Sachleistungen erhalten, also Essenspakete, Hygieneartikel, solche Sachen. Seine These: ohne Bargeld weniger Fluchtanreize.