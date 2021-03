Von Andreas Glas und Kassian Stroh

Der frühere bayerische Justizminister Alfred Sauter tritt aus der CSU-Landtagsfraktion aus. Das habe er in einem Brief dem Fraktionsvorsitzenden Thomas Kreuzer geschrieben, teilte Sauter am Montagnachmittag mit. Er sprach von einer Kündigung "mit sofortiger Wirkung".

Am Nachmittag um 16 Uhr sollte der Vorstand der CSU-Fraktion über ein mögliches Ausschlussverfahren gegen Sauter beraten; darüber hätte dann am Donnerstag die Gesamtfraktion abstimmen müssen. Zwar hatte Sauter am Wochenende angekündigt, seine Mitgliedschaft in der Fraktion ruhen zu lassen. Da es aber den Anschein habe, dass die Fraktionsspitze weiter ein Ausschlussverfahren betreibe, sei er von vielen Kollegen gebeten worden, ihnen eine solche Abstimmung zu ersparen, heißt es in dem Brief an Kreuzer. "Ich bin weiterhin der Ansicht, dass ein Ausschluss aus der Fraktion eine endgültige Maßnahme darstellt, die im Hinblick darauf, dass der Vorwurf eines Fehlverhaltens unbewiesen ist, völlig unverhältnismäßig ist."

Der Schritt falle ihm schwer, schrieb Sauter, auch "weil die Unschuldsvermutung von vielen zwar schnell ausgesprochen aber anscheinend nicht mehr ernst genommen" werde. Gegen Sauter wird von der Generalstaatsanwaltschaft München wegen Korruptionsvorwürfen ermittelt, er soll ebenso wie der Bundestagsabgeordnete Georg Nüßlein für die Vermittlung von Schutzmaskenverkäufen hohe Provisionen kassiert haben. Die Vorwürfe würden sich als "haltlos" erweisen, schrieb Sauter. Und nach Abschluss des Verfahrens wolle er dann wieder in die CSU-Fraktion aufgenommen werden, der er seit mehr als 30 Jahren angehört habe.