Von Katja Auer und Sebastian Beck

Am Freitagmittag kam die Nachricht von Hubert Aiwangers Parteisprecher: Der Vorsitzende der Freien Wähler und stellvertretende Ministerpräsident Bayerns werde keine Einzelfragen mehr zu Details seiner Schulzeit beantworten. "Den Vorwürfen fehlt jede Einordnung in den situativen Kontext. Sie sind daher nicht nachvollziehbar", hieß es in dem Schreiben. Stattdessen verwies der Sprecher auf die Erklärung, die Aiwanger am Donnerstag abgegeben hatte. Darin sagte er unter anderem, er bereue es, wenn er Gefühle verletzt habe.