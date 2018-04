18. April 2018, 17:43 Uhr SZ Espresso Nachrichten kompakt - die Übersicht für Eilige

Was heute wichtig war - und was Sie auf SZ.de am meisten interessiert hat.

Von Lea Kramer

Der Tag kompakt

Söder verspricht Bayern eine Milliarde Euro. In seiner ersten Regierungserklärung kündigt der bayerische Ministerpräsident ein eigenes Familiengeld für das Bundesland an. Eltern ein- und zweijähriger Kinder sollen im Freistaat künftig 250 Euro pro Monat und Kind bekommen, ab dem dritten Kind sogar 300 Euro. Darüber hinaus will er in Landespflege und Forschung investieren. Die Einzelheiten von Lisa Schnell und Wolfgang Wittl

Juden in Deutschland erleben bedrohliches Klima. Im vergangenen Jahr hat es nach Angaben der Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus Berlin (RIAS) in der Hauptstadt 679 antisemitische Vorfälle mit verletzendem Verhalten gegeben. In einem aktuellen Fall aus dem Stadtteil Prenzlauer Berg hat inzwischen der Staatsschutz die Ermittlungen aufgenommen. Mehr dazu von Hannah Beitzer

Erdoğan kündigt vorgezogene Neuwahlen an. Der türkische Staatspräsident will die Parlaments- und Präsidentschaftswahlen am 24. Juni abhalten - eineinhalb Jahre vor dem bisherigen Termin. Die Wahlen schließen die schrittweise Einführung eines Präsidialsystems ab, für das im April 2017 eine knappe Mehrheit der Türken per Referendum gestimmt hatte. Die Details

Bundespolizei zerschlägt mutmaßliches Netzwerk von Menschenhändlern. Den Verdächtigen aus Siegen wird vorgeworfen, Hunderte Frauen aus Thailand in ganz Deutschland zur Prostitution gezwungen zu haben. Insgesamt gibt es 56 Beschuldigte im Alter zwischen 26 und 66 Jahren. Die Hintergründe von Susanne Höll und Kerstin Lottritz

Das Daphne-Projekt: der ungesühnte Mord. Am 16. Oktober 2017 tötet eine Autobombe in Malta die Journalistin Daphne Caruana Galizia. Bis heute fehlt von den Hintermännern jede Spur. Im SZ- Podcast sprechen Bastian Obermayer und Hannes Munzinger über die Recherchen auf Malta. Zum Podcast

