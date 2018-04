18. April 2018, 15:13 Uhr Türkei Erdoğan kündigt vorgezogene Neuwahlen an

Am 24. Juni sollen die Türken sowohl Präsident als auch Parlament neu wählen. Damit wird das Präsidialsystem eingeführt, das dem Staatschef mehr Macht verleiht.

Der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdoğan will seine Macht schneller als gedacht ausweiten: In der Türkei werden am 24. Juni vorgezogene Neuwahlen stattfinden. Erdoğan kündigte bei einer Pressekonferenz in Ankara an, dass die eigentlich für November 2019 angesetzten Präsidentschafts- und Parlamentswahlen auf dieses Datum vorgezogen würden. Darauf hat der AKP-Politiker Erdoğan sich mit dem MHP-Vorsitzenden Devlet Bahçeli geeinigt.

Zuvor hatte er sich mit dem Vorsitzenden der ultranationalistischen MHP Devlet Bahçeli getroffen, um über vorgezogene Wahlen zu sprechen. Bahçeli, ein Unterstützer Erdoğans, hatte am Dienstag Neuwahlen im August gefordert. Die MHP ist formell Oppositionspartei. Der Vorsitzende unterstützt Erdoğan jedoch seit Langem. Zur Parlamentswahl wollen die AKP und die MHP ein Wahlbündnis eingehen.

Die gleichzeitig abgehaltenen Präsidentschafts- und Parlamentswahlen sind als Abschluss der schrittweisen Einführung eines Präsidialsystems gedacht, für das im April 2017 eine knappe Mehrheit der Türken per Referendum gestimmt hatte.

Nach der Verfassungsreform ist der Präsident Chef der Exekutive, kann per Dekret regieren, den Ausnahmezustand beschließen, das Parlament auflösen und Minister entlassen. Außerdem darf der Präsident auch Chef einer Partei sein. Die Änderungen treten mit den nächsten Wahlen in Kraft.