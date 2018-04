30. April 2018, 07:54 Uhr SZ Espresso Nachrichten am Morgen - die Übersicht für Eilige

Was wichtig ist und wird: Härteres Vorgehen gegen Verkehrssünder, Iran-Atomabkommen, Entwicklung im Handelsstreit

Von Dorothea Grass

Was wichtig ist

Verkehrssünder sollen härter bestraft werden. Die Zahl der Unfälle auf deutschen Straßen ist stark gestiegen. SPD und Polizeigewerkschaft wollen jetzt dagegen vorgehen - vor allem mit drastisch erhöhten Bußgeldern. Zum Bericht von Thomas Harloff und Markus Balser

Rohani: "Atomabkommen ist nicht verhandelbar". Der iranische Präsident hält nichts von einer Neuregelung des Vertrages mit den fünf UN-Vetomächten und Deutschland. Auch wenn der US-Präsident da ganz anderer Meinung ist. Weitere Informationen

Syrien meldet Raketenbeschuss. Das Staatsfernsehen berichtet, es seien "feindliche Raketen" auf syrische Militärbasen im Land abgefeuert worden. Angeblich sind dort Soldaten aus dem Iran stationiert. Zur Nachricht

Bundesregierung will Hilfe für Terrorhinterbliebene erhöhen. Die Soforthilfe für Menschen, die nahe Angehörige bei einem Terroranschlag verlieren, soll verdreifacht werden und auch für Touristen gelten. Mehr dazu hier

Britische Innenministerin Rudd tritt zurück. Die Ministerin stolpert über eine Affäre um karibische Einwanderer, die gezielt abgeschoben werden sollten. Den Migranten wurde zuletzt auch eine medizinische Versorgung verweigert. Zu den Details

Was wichtig wird

Weitere Entwicklung im Handelsstreit zwischen den USA und der EU. Werden die USA am 1. Mai Zölle auf Stahl- und Aluminium-Einfuhren aus Europa einführen? Bis heute gilt für die Europäer noch eine Ausnahmeregelung. Die EU will einen Handelskrieg mit den USA abwenden und hofft weiter auf eine Lösung. Hier mehr lesen

Polizei stellt sich auf 1. Mai-Proteste in Berlin ein. Schon am Vorabend sind erste Demonstrationen geplant. Linke Gruppen wollen vom Berliner U-Bahnhof Seestraße durch den Wedding bis zur Osloer Straße ziehen. Ihr Motto lautet "Antikapitalistische Demonstration: Widerständig und solidarisch im Alltag - Organize". In der gesamten Stadt werden bis zu 5300 Polizisten aus Berlin und anderen Bundesländern zusammengezogen.

Britisches Oberhaus debattiert über EU-Austrittsgesetz. In dieser Phase des Prozesses können Abstimmungen über Änderungsanträge stattfinden, sodass Premierministerin May mit eventuellen Niederlagen rechnen muss. Mit dem Gesetz soll die Geltung von EU-Recht in Großbritannien beendet werden.

Frühstücksflocke

Im Aufsitzmäher durch die Lüfte. Schon bald sollen autonome Flugtaxis Realität werden. Viele deutsche Firmen treiben die Entwicklung von Passagierdrohnen voran. Das zentrale Problem ist für alle dasselbe: die Sicherheit. Zum Text