Am Tag nach der Bundestagswahl treten nacheinander die Spitzenkandidaten der Parteien in Berlin und München vor die Presse.

Den Anfang macht die AfD, die drittstärkste Kraft im neuen Bundestag. Parteichefin Petry kündigt überraschend an, der Fraktion ihrer Partei nicht angehören zu wollen.

SPD-Spitzenkandidat Schulz zeigt sich im Willy-Brandt-Haus gerührt, kündigt aber eine "starke Opposition" an. Als künftige SPD-Fraktionschefin wünscht er sich offenbar Andrea Nahles.

Die Linke will sich als "soziale Opposition" positionieren, die FDP als "Partei der Mitte".

Laut vorläufigem amtlichem Wahlergebnis bleibt die Union trotz herber Verluste die stärkste Fraktion im Parlament, wird allerdings nicht mehr gemeinsam mit der SPD regieren: Die Sozialdemokraten wollen in die Opposition gehen.

Als Alternative bleibt damit eine Jamaika-Koalition aus Union, FDP und Grünen.

Benedikt Peters berichtet aus Berlin. In der Redaktion in München verfolgen Leila Al-Serori, Barbara Galaktionow und Markus C. Schulte von Drach das politische Geschehen am Tag nach der Wahl.













Von SZ-Autoren

Die aktuelle Entwicklung: