Eine Zugbegleiterin schaut am Frankfurter Hautbahnhof in einen ICE.

Von Markus Balser, Berlin

In mehreren Bundesländern starten bereits im Juni die Sommerferien, auslaufende Corona-Beschränkungen erleichtern das Reisen. Doch massive Behinderungen des Bahnverkehrs könnten die aufkommende Reisefreude der Deutschen gleich zum Start wieder ausbremsen. Am Dienstag kündigte die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) nach erfolglosen Tarifverhandlungen mit der Bahn Warnstreiks an.

Noch ist offen, wann die Streiks beginnen. Konkrete Termine nannte die GDL zunächst nicht. Sie könnten aber bereits in dieser Woche starten. In der Vergangenheit hatte die Gewerkschaft Arbeitsniederlegungen mindestens 24 Stunden vor dem Start angekündigt. Warnstreiks der GDL haben bei der Bahn große Auswirkungen. Sie trafen in den vergangenen Jahren immer wieder Millionen Reisende und Pendler. So musste die Bahn beispielsweise im Dezember 2018 wegen Warnstreiks den Fernverkehr bundesweit für Stunden komplett einstellen. Dies hatte in der Regel weitreichende Folgen mit anhaltenden Verspätungen und Zugausfällen.

Die Bahn übte nach den Gesprächen harte Kritik an der GDL: Die Gewerkschaft suche eine "Konfrontation um jeden Preis". Ihre Führung habe sich strikt geweigert, über vorhandene Spielräume und Lösungen zu sprechen, sagte Personalvorstand Martin Seiler. Dabei habe die Bahn bei Gesprächen am Montag einen Abschluss in Aussicht gestellt, der sich am Tarifabschluss des öffentlichen Dienstes für den Bereich Flughäfen orientiert habe. Laut Bahn sind die Gesamtforderungen der GDL aber weit höher als die, die im öffentlichen Dienst vereinbart wurden. Die GDL hatte zum Start in die Tarifverhandlungen 4,8 Prozent mehr Lohn gefordert, die Bahn aber nur 1,5 Prozent geboten. Das niedrige Angebot hatte der Konzern mit der schweren Krise der Bahn durch die leeren Züge während der Pandemie begründet.

Die Bahn zeigt sich weiter gesprächsbereit

Bei der Bahn herrscht blankes Entsetzen über die Ankündigung der GDL. Sie ist nach Milliardenverlusten durch leere Züge in der Pandemie auf die Rückkehr der Reisenden finanziell angewiesen. Bahnvorstand Seiler warnte, "es würde kein Mensch verstehen, wenn die GDL jetzt einen Tarifkonflikt anzettelt, der wirklich unnötig ist". Nach einem Jahr Pandemie sei "statt Streiks Vernunft gefragt". Die Bahn sei weiter gesprächsbereit und fordere die GDL auf, die Verhandlungen unverzüglich wiederaufzunehmen.

Doch eine schnelle Lösung ist nicht in Sicht. Die Stimmung bei der Bahn ist aufgeheizt. Es geht neben der Bezahlung der Beschäftigten auch um machtpolitische Fragen und letztlich wohl auch um das Überleben der GDL. Die größere EVG und die kleinere GDL erheben beide den Anspruch, für fast alle 185 000 Beschäftigten in Deutschland beim Schienenpersonal zu verhandeln. Die Bahn sieht sich aber gezwungen, das Tarifeinheitsgesetz anzuwenden. Danach gilt ein Tarifvertrag nur dort, wo die jeweilige Gewerkschaft die Mehrheit hat. Laut Bahn trifft dies für die GDL nur bei einem kleinen Teil der Konzernbetriebe zu. Die GDL geht juristisch dagegen vor.