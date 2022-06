Interview von Benedikt Müller-Arnold, Essen

Markus Krebber ist gerade ein gefragter Mann. Der RWE-Chef ordert in Abstimmung mit der Bundesregierung Flüssiggas (LNG) in Katar oder Amerika, damit Deutschland unabhängiger von Gaslieferungen aus Russland wird. Selbst die klimaschädlichen Kohlekraftwerke von Deutschlands größtem Stromerzeuger werden gerade wichtig als Reserve, falls Gas im Winter knapp werden sollte. Dabei führt Krebber einen Konzern, der für seine vielen Treibhausgas-Emissionen und den Braunkohle-Tagebau auch in der Kritik steht. Zum Gespräch empfängt der 49-Jährige in der Zentrale, die RWE vor drei Jahren auf ein altes Zechengelände in Essen bauen ließ.