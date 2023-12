Man könnte das Ganze gut im Asterix-Stil erzählen: Das Welt-Imperium, das alles unterjocht hat und nur ganz am Rand, in einer Gegend am Polarkreis, lebt diese unbeugsame Schar, die sich entschlossen zur Wehr setzt. Zwar gibt es in diesem Fall keinen Zaubertrank, aber dafür andere Wundermittel, die den Cäsaren zur Weißglut treiben.

Am 27. Oktober rief die schwedische Gewerkschaft IF Metall, die sich für die Service-Beschäftigten beim Autobauer Tesla zuständig sieht, 130 Automechaniker in den sieben Servicecentern des Landes zum Streik auf. Die Industriegewerkschaft hatte zuvor sieben Jahre lang vergeblich versucht, sich mit der schwedischen Tesla-Tochter TM Sweden AB auf einen Kollektivvertrag zu einigen. IF Metall sagt, der Versicherungsschutz bei Tesla sei schlechter als im Tarifvertrag, das Unternehmen zahle weniger in die Rentenkasse ein und es gebe keine Möglichkeit von Kurzarbeit oder Teilzeitrente.

Tesla ließ kurzerhand Arbeiter aus anderen Ländern einfliegen, die als Streikbrecher in die Reparaturhallen einmarschierten, um den Betrieb am Laufen zu halten. Das war strategisch keine gute Idee. Sofort begannen andere Gewerkschaften, Sympathiestreiks zu organisieren, die bis zur Unterzeichnung des geforderten Vertrags laufen sollen: So können Tesla-Fahrer ihre Autos in den meisten Werkstätten des Landes nicht mehr reparieren lassen. Ladestationen werden nicht mehr gewartet, die großen Putzfirmen weigern sich, Teslafilialen zu reinigen. Und, wohl am schmerzhaftesten für das Unternehmen, Postnord liefert die Nummernschilder nicht mehr aus. Als dann auch noch die schwedische Transportarbeitergewerkschaft eine Blockade gegen das Be- und Entladen von Teslas in Malmö, Södertälje, Göteborg und Trelleborg anfing, fluchte Elon Musk auf X: "This is insane!"

Man könnte meinen, dass die schwedische Krise den reichsten Mann der Welt nicht groß jucken muss. Tesla ist zwar die meistverkaufte Automarke in Schweden, umgekehrt macht aber der schwedische Markt gerade mal zwei Prozent des Gesamtumsatzes von Tesla aus. David gegen Goliath also.

Vonseiten des Tesla-Chefs heißt es nur: "null Verhandlungsspielraum"

Es geht aber längst um weit mehr als die 130 Beschäftigten: Elon Musk lehnt eine Einigung mit den Gewerkschaften kategorisch ab, muss er doch sonst fürchten, dass in anderen Ländern ähnliche Forderungen aufkommen. Die Mitarbeiter im brandenburgischen Werk Grünheide klagen über miserable Arbeitsbedingungen, und als einige Angestellte im New Yorker Fertigungswerk eine Gewerkschaftskampagne durchführten, wurden sie auf der Stelle gefeuert. Der schwedische Chefunterhändler sagte dann auch wenig überraschend, es gebe vonseiten Musks "null Verhandlungsspielraum".

Die schwedische Gewerkschaft kann im Grunde aber auch nicht nachgeben, sieht sie doch das Modell in Gefahr, das seit fast einem Jahrhundert ein Grundpfeiler des schwedischen Wohlfahrtsstaates und auch des allgemeinen Wohlstands ist: 1938 vereinbarten der Gewerkschaftsdachverband und der Arbeitgeberverband, Löhne und Arbeitsbedingungen gemeinsam und ohne Einmischung der Regierung auszuhandeln. Es gibt keinen gesetzlich vereinbarten Mindestlohn und wenig Arbeitsmarktregulierung. Stattdessen einigt man sich immer wieder neu auf Gehälter, Pensionen, Urlaubsansprüche. Von dieser Konsenskultur profitieren seither beide Seiten, es kam in den vergangenen Jahrzehnten außerordentlich selten zu Arbeitsniederlegungen, in Norwegen und Finnland wird mehr als zehnmal so oft gestreikt wie in Schweden.

Dafür verzichten Arbeitgeber aber auch kategorisch darauf, im seltenen Ernstfall Streikbrecher anzustellen, die die Produktion am Laufen halten und dem Streik so seine Wirkung nehmen. Dass Tesla nun genau das gemacht hat, hat für große Empörung gesorgt.

Sogar der Arbeitgeberverband der Automobilindustrie versuchte Tesla von den Vorteilen eines Tarifvertrags zu überzeugen. "Unsere Grundposition ist, dass das schwedische Modell darauf basiert, dass schwedische Unternehmen Tarifverträge haben. Wir möchten, dass auch Tesla dabei ist", schrieb die Verhandlungsleiterin Hanna Alsén vom Arbeitgeberverband der Automobilindustrie in Dagens Nyheter.

Die Presseabteilung von Tesla betont seit Wochen, es würden kaum Mitarbeiter der Servicezentren teilnehmen an den Streiks. Manche Beschäftigte standen mit neongelben Westen vor den Werken, auf denen der Slogan "Tack, det är bra!" stand: Danke, uns geht es gut. Ein Mitarbeiter aus dem Werk im nordschwedischen Umea sprach aber kürzlich im Interview mit Dagens Nyheter von einem Klima der Angst und Willkür, niemand traue sich, "die Mängel im Arbeitsumfeld anzusprechen".

Statt sich mit der IF Metall an den Verhandlungstisch zu setzen, versuchte das Unternehmen, die Blockaden zu umgehen, indem es seine aus Schweden bestellten Neuwagen nach Dänemark verfrachtete und von da aus mithilfe einer dänischen Spedition weiter in den Norden brachte. Am 27. November reichte Tesla zudem Klagen gegen Postnord und die schwedische Transportbehörde ein, weil diese die Auslieferung der Nummernschilder eingestellt hatten.

Am vergangenen Dienstag nun hat Dänemarks größte Gewerkschaft, 3F Transport, einen Solidaritätsstreik angekündigt. Vom 18. Dezember an, so Sprecher Jan Villadsen, werden weder Hafenarbeiter Teslas entgegennehmen, noch dänische Fahrer diese nach oder aus Schweden bringen. Villadsen schob hinterher, selbst der reichste Mann der Welt könne "nicht einfach seine eigenen Regeln aufstellen. Wir haben in der nordischen Region einige Arbeitsmarktvereinbarungen, an die man sich halten muss, wenn man hier ein Unternehmen betreiben will."

Der Streik weitet sich auf Norwegen, Dänemark und Finnland aus

Daraufhin gab die dänische Pensionskasse bekannt, sie werde alle Tesla-Anteile im Wert von 400 Millionen dänischen Kronen verkaufen. "Da sich der Konflikt auf Dänemark ausweitet", schrieb Pension Danmark auf ihrer Website, "sowie der kategorischen Weigerung von Tesla, in irgendeinem Land eine Vereinbarung zu unterzeichnen, haben wir als Investoren derzeit kaum die Möglichkeit, Einfluss auf das Unternehmen zu nehmen." Am Mittwoch kündigte Fellesforbundet, Norwegens größte Gewerkschaft im privaten Sektor, an, man werde keine Teslas mehr durch Norwegen transportieren, sollte die Firma nicht bis zum 20. Dezember einen Tarifvertrag unterschreiben. Am Donnerstag kündigte die Gewerkschaft der Auto- und Transportindustrie in Finnland dasselbe an.

Das Ganze dürfte sich noch eine Weile hinziehen. Elon Musk polterte kürzlich auf einem Podium in New York, er halte von Gewerkschaften generell nichts und schob die enigmatische Begründung nach, er möge es "einfach nicht, wenn da so ein Herr-und-Knecht-Ding entsteht." Was nicht so klingt, als wolle er sich demnächst zu Verhandlungen treffen. IF Metall aber schrieb, die Streikkasse reiche, um die Tesla-Mitarbeiter "noch 500 Jahre lang" zu unterstützen.