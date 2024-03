Wie die Skandinavier Elon Musk in die Knie zwingen wollen

Werkstattmitarbeiter des Elektroautoherstellers Tesla streiken vor dem Servicecenter in Segeltorp und fordern, dass das Unternehmen einen Tarifvertrag unterzeichnet.

In kaum einem Land wird so wenig gestreikt wie in Schweden. Doch seit Monaten gehen Arbeiter dort gegen Tesla auf die Barrikaden. Sie verteidigen etwas, wofür Menschen bereit sind, bis ans Äußerste zu gehen: ein Prinzip.