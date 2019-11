Andreas Scheuers Verkehrsministerium hat mit seinem Vorgehen bei der Pkw-Maut gegen Haushalts- und Vergaberecht verstoßen und dabei den Bundestag hintergangen. Diese Vorwürfe erhebt der Bundesrechnungshof in einem neuen Bericht, der der Süddeutschen Zeitung vorliegt. Das 28-seitige Papier schickte die Behörde am Montag nach Berlin. Er ging den Haushaltspolitikern des Bundestags zu. Der Bericht kommt zu einem für Scheuer niederschmetternden Ergebnis: Das Ministerium hätte wegen finanzieller Risiken das ganze Vorhaben überdenken müssen.

Der Bericht der Bonner Behörde gilt als äußerst brisant für den CSU-Minister. Die umstrittene Pkw-Maut sollte nach dem Willen Scheuers eigentlich schon im kommenden Jahr an den Start gehen. Das CSU-Prestigeprojekt war jedoch im Juni 2019 vom EuGH für rechtswidrig erklärt worden. Da hatte Scheuer aber längst Verträge mit den Firmen Kapsch und CTS Eventim geschlossen, die das Mautsystem betreiben sollten. Deshalb drohen nun hohe Schadenersatzforderungen der Betreiber von einer halben Milliarde Euro.

Die einflussreichen Kontrolleure des Rechnungshofs werfen dem Ministerium nun gleich zwei schwere Rechtsverstöße vor. So soll sich Scheuer nicht an die vom Bundestag vorgegebenen Höchstkosten von zwei Milliarden Euro gehalten haben. Das finale Angebot der Betreiber lag bei drei Milliarden Euro. Die Prüfer gehen davon aus, dass diese Summe nur mit Gesetzesverstößen wieder auf zwei Milliarden Euro gesenkt werden konnte. Mit dem Abschluss des Vertrags "hat das BMVI gegen Haushaltsrecht verstoßen", urteilen die Rechnungsprüfer. Sie vermuten versteckte Kosten. Der Vertrag habe weitere "Vergütungsbestandteile" enthalten, die den Bund in den kommenden Jahren einen dreistelligen Millionenbetrag gekostet hätten. Bundestag und Öffentlichkeit erfuhren dies damals jedoch nicht.

Zudem habe das Ministerium im Vergabeprozess schwere Fehler zu verantworten. Das Ministerium habe unzulässigerweise mit den Betreibern Kapsch und CTS Eventim nachverhandelt, ohne die anderen Bieter einzubinden. Die Firmen hätten gemeinsam am 17. Oktober 2018 ein "finales Angebot" abgegeben, doch das Ministerium habe trotzdem danach weitere Verhandlungen geführt und dabei auch die Mindestanforderungen des Auftrags verändert. Die Prüfer sehen deshalb das Vergaberecht verletzt. Damit könnten nun auch Klagen der ausgeschiedenen Bieter drohen - und ein eskalierender Rechtsstreit um die Maut.

Das Ministerium wies den Prüfern zufolge alle Vorwürfe zurück und halte sein Vorgehen in allen Punkten für zulässig. Die Prüfer allerdings betonen in dem Papier, dass sie bei ihrer Kritik bleiben. Neben den Rechtsverstößen werfen sie Scheuers Haus auch noch vor, das Risiko einer Ablehnung der deutschen Pkw-Maut durch den EuGH nicht berücksichtigt zu haben. Zudem seien die Regeln für die Entschädigung der Betreiberfirmen "nicht angemessen". Für die Opposition ist das Maß endgültig voll. "Der Rechnungshof macht deutlich: Verkehrsminister Scheuer hat die illegale Pkw-Maut mit schweren Verstößen retten wollen", sagt Victor Perli (Linke), Mitglied des Haushaltsausschusses. "Dabei hat er ohne jeden Skrupel Steuermillionen in den Sand gesetzt und Parlament und Öffentlichkeit belogen." Es sage viel über den Zustand der großen Koalition aus, dass sie diesen Minister im Amt behalten wolle.