Und niemand hat derzeit bessere Chips für KI als Nvidia. Das kalifornische Unternehmen kontrolliert laut der Marktanalysefirma Omdia rund 70 Prozent des Marktes für die besten KI-Prozessoren. Hergestellt werden sie meist in Taiwan, das kalifornische Unternehmen steckt jedoch hinter dem komplexen Design. Am Mittwochabend hat es seine Quartalsergebnisse vorgestellt - und erneut überrascht: Der Umsatz stieg auf 22,1 Milliarden Dollar - dreimal so viel wie im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Das Wachstum kam vor allem aus dem Geschäft mit Rechenzentren, das 18,4 Milliarden Dollar zum Umsatz beitrug, fünfmal so viel wie im Vorjahresquartal. Und der Quartalsgewinn schoss ebenfalls von 1,4 auf knapp 12,3 Milliarden Dollar hoch. Nvidias Marktdominanz ist ungebrochen. Gründer und Geschäftsführer Jensen Huang, meist in schwarzer Lederjacke, kann zufrieden sein.

Detailansicht öffnen Jensen Huang, Chef des Chipspezialisten Nvidia, bei einem Auftritt auf der Technik-Messe CES mit dem Prototyp eines Chips. (Foto: Andrej Sokolow/dpa)

In den Hauptquartieren von Microsoft, Google und Amazon beäugt man diesen Erfolg neidisch. Die Tech-Giganten besitzen zwar riesige Mengen an Daten, sie brauchen jedoch alle Nvidias Chips, um damit künstliche Intelligenzen zu trainieren. Außerdem verdienen viele von ihnen Geld mit sogenanntem Cloud-Computing: Sie vermieten Rechenkapazität ihrer Datenzentren an Unternehmen, damit diese nicht selbst teure Infrastruktur aufbauen müssen. Damit diese Datenzentren für KI-Training taugen, brauchen auch sie die besten Chips - und die kommen nun mal aus dem Hause Nvidia. Indem sie ihre eigenen Chip-Produktionen ausbauen, wandeln die Tech-Firmen also auf einem schmalen Grat: Sie sind Nvidias Kunden und Konkurrenten gleichzeitig.

Es wird kein leichter Weg, der Vorsprung Nvidias ist groß. Huang gründete das Unternehmen 1993 zusammen mit den Chipdesignern Chris Malachowsky und Curtis Priem. Sie stellten bald eine bestimme Form von Chip her: Grafikprozessoren, die eigentlich für Computerspiele gedacht sind. Herkömmliche Prozessoren (CPU) sind perfekt darin, eine komplexe Aufgabe nach der anderen zu berechnen. Grafikkarten (GPU) glänzen darin, viele einfache Aufgaben parallel zu bearbeiten. Der US-Journalist Stephen Witt hat kürzlich mit diesem schönen Bild erklärt: Ein CPU ist ein Lieferwagen, der ein großes Paket nach dem anderen ausliefert. Ein GPU ist eine Flotte von Motorrädern, die mit lauter kleinen Päckchen durch die Stadt schwärmt.

Ein Supercomputer aus Grafikprozessoren

Hat man mehrere solcher Grafikkarten, folgt der wirkliche Trick: Man kann sie dann zusammenschließen und so einen Supercomputer für bestimmte Arten von Berechnungen bauen. Diese Hochleistungsrechner können eine hohe Anzahl rechenintensiver Aufgaben parallel bearbeiten. Perfekt für die Unmengen an Berechnungen, die heute die stärksten KI-Modelle unterfüttern.

Nvidia entdeckte das versteckte Potenzial der Grafikkarten als Erstes: Sie sind die Schaufeln und Spitzhacken für den KI-Goldrausch - also das, womit wirklich das Geld verdient wird. Nvidia verkauft so viele davon, dass sie in der Produktion kaum hinterherkommen. Die Chips, so Multimilliardär Elon Musk, seien "derzeit schwerer zu bekommen als Drogen." Nvidia ist in diesem Szenario Dealer Nummer eins. "Wenn ich auf dem höchsten Level KI-Modelle entwickeln möchte, dann brauche ich Nvidia", sagt auch Jan-Peter Kleinhans. Er ist Projektleiter für Technologie und Geopolitik bei der "Stiftung Neue Verantwortung", einem überparteilichen think tank in Berlin. "In fünf Jahren könnte es anders aussehen, doch Stand jetzt bleibt Nvidia dominant."

Detailansicht öffnen Die Chips seien "derzeit schwerer zu bekommen als Drogen", sagt Elon Musk. (Foto: Nvidia)

Das erkennen auch Anleger: Inzwischen ist Nvidia sogar mehr wert als Amazon und Googles Mutterkonzern Alphabet. Sogar OpenAI-Chef Sam Altman hätte gerne, was Nvidia hat. Privat soll er Investoren um sagenhafte sieben Billionen Dollar gebeten haben, um eine eigene Chip-Produktion aufzubauen, berichtete das Wall Street Journal kürzlich. Kurz darauf twitterte er dann recht salopp: "Scheiß drauf, mach acht draus." Selbst für jemanden wie Altman scheint es unrealistisch, ob er das doppelte Bruttoinlandsprodukt von Deutschland an Investitionen einsammeln kann. Aber es verdeutlicht, in welcher Größenordnung Insider über die Industrie nachdenken - und was sie ausgeben würden, um Huangs Unternehmen seine Position streitig zu machen.

Die Konkurrenz bietet nur die zweitbeste Wahl

Altman ist nicht der einzige, der Nvidia auf den Fersen ist. Es gibt zwei Chip-Design-Unternehmen, die ungefähr in derselben Liga spielen: AMD und Intel. Sie beide bieten Chips an, die ungefähr so viel oder etwas mehr leisten wie Nvidias zweitbestes Produkt - und bleiben damit stets nur die zweite und dritte Wahl. Sie sind Pepsi, Nvidia bleibt Coca Cola, ohne dass sich das auf kurze Sicht ändern wird.

Die noch weiter abgeschlagenen Verfolger sind entweder ganz groß oder ganz klein. Da gibt es Start-Ups wie Graphcore und Cerebras. Graphcore möchte die Effizienz bestehender Designs verbessern, damit praktisch dieselben Chips mehr Rechenkapazität liefern. Cerebras tut sich dadurch hervor, die unterschiedlichen Teile der Chips besser miteinander zu verbinden, was sie extrem leistungsfähig und leider auch extrem teuer macht.

Die Unternehmen, die sich das leisten können, sind jedoch oft selbst Nvidia-Verfolger. Die Tech-Giganten schmieden selbst Pläne für eigene Chips, um in Zukunft nicht mehr abhängig zu sein. Amazon stellte kürzlich die neuen Generationen der hauseigenen Graviton- und Trainium-Chips vor, die einst Alternativen zu Nvidia sein sollen. Bei derselben Veranstaltung verkündete Amazon aber auch eine "Erweiterung der Partnerschaft" mit Nvidia und Geschäftsführer Huang persönlich war auf der Bühne anwesend. Alle wollen unabhängig sein, doch niemand kann sich leisten, Nvidia vor den Kopf zu stoßen. Gleich 50 000 der besten Chips hat Amazon 2023 laut Marktanalyst Omdia erworben.

Microsoft und Meta haben laut derselben Analyse im letzten Jahr jeweils sogar das Dreifache eingekauft. Gleichzeitig plant Meta noch dieses Jahr erstmals eigene Chips der Reihe "Artemis" in seinen Rechenzentren einzusetzen - der Name der griechischen Göttin der Jagd passt sicherlich gut, wenn man Nvidias Vorsprung aufholen möchte. Microsofts Maia-Chips sollen aber ebenfalls schon dieses Jahr die hauseigene Cloud-Infrastruktur mitbetreiben, Intel soll dabei helfen. Google hat schon seit 2017 eigene Chips und nutzen diese für ihr Cloud-Angebot und den Chatbot Gemini, der bis vor Kurzem noch Bard hieß. Dennoch kauften sie laut Omdia vergangenes Jahr ähnlich viele Nvidia-Chips wie Amazon.

Auch die Software entscheidet

Das Problem ist: Nvidias Vorsprung liegt nicht allein in der Komplexität der Chips und ihrer daher stammenden überlegenen Rechenkapazität. Sie sind auch tief in die KI-Entwicklung integriert: "Nvidia hat ein Software-Ökosystem namens Cuda entwickelt.", erklärt Chip-Experte Kleinhans. "Mithilfe von Cuda können Kunden ihre KI-Modelle perfekt auf den Chip anpassen und so die Hardware besonders effizient nutzen." Und hinter Cuda steckt sogar noch mehr. Nvidia nutzt die Profite aus der eigenen Vormachtstellung, um in andere KI-Unternehmen zu investieren. Mit dem Wissen aus den jeweiligen Industrien kann Nvidia dann branchenspezifische Code-Bibliotheken erstellen, die KI-Entwicklern beim Programmieren viel Arbeit abnehmen. Meta und OpenAI haben inzwischen ihre eigenen Cuda-Alternativen vorgelegt, die sogar öffentlich verfügbar sind. Auch AMD hat eine hauseigenes Variante. Doch sie alle bleiben weit hinter Nvidias All-inclusive-Paket zurück.

Wer Nvidia-Hardware nutzt, nutzt also auch Nvidia-Software - und hat sein KI-Modell entsprechend angepasst. Wer nun auf erstere verzichten möchte, der verliert auch letzteres. Und da Nvidia länger in dem Geschäft ist als andere und die beste Hardware liefert, sind sie und Cuda fast überall. Sie auszutauschen ist ein wenig, als müsste man bei einem bereits gebauten Haus nachträglich das Fundament austauschen: Das neue mag besser sein, der Wechsel aber ist aufwändig und teuer. "Dieser Lock-in-Effekt macht besonders kleinen Start-ups das Konkurrieren schwer", erklärt Kleinhans. "Sie müssen nicht nur die besseren Chips liefern, sondern auch Entwickler davon überzeugen, dass sie sich mit ihrer Software auseinandersetzen sollen."

Vorerst also hat Nvidia seine Vormachtstellung weiter ausgebaut. Dass Jensen Huang kurzfristig ein Konkurrent in die Quere kommen könnte, ist unwahrscheinlich.