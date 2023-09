Zwei Mal im Jahr legen Deutschlands fünf führende Konjunkturinstitute gemeinsam eine Prognose vor. In diesem Herbst müssen sie feststellen, dass sich die Lage eingetrübt hat: Während die anderen großen Volkswirtschaften wachsen, schrumpft die deutsche Wirtschaft dieses Jahr um 0,6 Prozent, sagen sie voraus. Damit fällt ihre Prognose fast einen Prozentpunkt schlechter aus als noch im Frühjahr. Ein Minus beim Wachstum bedeutet am Ende auch weniger Einkommen für die Bürger.

"Der wichtigste Grund für die negativere Prognose ist, dass sich die Industrie und der private Konsum langsamer erholen, als wir im Frühjahr erwartet haben", sagt Oliver Holtemöller, Vize-Präsident des Instituts für Wirtschaftsforschung Halle (IWH). Durch den russischen Überfall auf die Ukraine sind vor allem die Preise für Energie und Lebensmittel stark angestiegen. Die deutsche Wirtschaft steckte den Inflationsschub zunächst vergleichsweise gut weg. So nahm das Bruttoinlandsprodukt 2022 noch um 1,8 Prozent zu. Seit einem Jahr allerdings befindet sich die Wirtschaft im Abschwung.

Die stärkste Teuerungswelle seit Dekaden lässt den Bürgern weniger Geld im Portemonnaie. Die gesunkene Kaufkraft führt dazu, dass sie ihren Konsum reduzieren. Um die Teuerungswelle zu bremsen, hat zudem die Europäische Zentralbank ihre Leitzinsen deutlich angehoben. Das trifft vor allem die Baubranche.

Die Stimmung in den Unternehmen insgesamt hat sich zuletzt erneut verschlechtert. Energieintensive Betriebe wie die Chemie stellen wegen der höheren Energiepreise deutlich weniger her. Die exportabhängige deutsche Industrie leidet besonders unter einer mauen Weltwirtschaft, in der sich in vielen Regionen höhere Leitzinsen bemerkbar machen. Die Konjunkturinstitute rechnen damit, dass die Produktion im dritten Quartal von Juli bis Oktober nochmals spürbar sinkt.

Die trübe Situation macht sich auch am Arbeitsmarkt bemerkbar. So rechnen die Institute für dieses Jahr mit knapp 2,6 Millionen Arbeitslosen, fast 200 000 mehr als 2022.

Die Kaufkraft der Verbraucher kehrt wieder zurück

Langsam sehen die Forscher aber Hoffnung am Horizont. So sind die Energiepreise wieder unter ihre Spitzenwerte gefallen. Exporteuren gelingt es teilweise, ihre höheren Kosten weiterzugeben. Und vor allem kehrt die Kaufkraft der Verbraucher wieder zurück. Die Gewerkschaften haben teils zweistellige Lohnsteigerungen durchgesetzt, um den Inflationsschock abzumildern. Damit dürfte der Konsum wieder zunehmen und der Abschwung zum Jahresende enden, so die Institute Ifo, DIW, RWI, IfW und IWH.

Für nächstes Jahr erwarten sie in ihrer gemeinsamen Prognose ein deutliches Wachstum um 1,3 Prozent. Das ist etwas weniger als noch im Frühjahr erwartet. Aber anders als für dieses Jahr gibt es keine starke Korrektur nach unten. Zu der Erholung soll auch ein Abflauen der Inflationsrate beitragen: Nach 6,1 Prozent Teuerung in diesem Jahr gehen die Forscher für 2024 nur noch von 2,6 Prozent aus.