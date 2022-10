Deutschlands Handelspartner sehen es kritisch, dass der Hamburger Hafen Anteile an einem Terminal nach China verkaufen will. Kanzler Scholz zögert dennoch, das Vorhaben zu stoppen.

Von Claus Hulverscheidt, Berlin

Die Bundesregierung hat eingeräumt, dass der geplante Einstieg des chinesischen Staatskonzerns Cosco bei einer Tochter des Hamburger Hafenbetreibers HHLA bei deutschen Bündnispartnern wie den USA, Frankreich oder den Niederlanden auf Unverständnis stößt. Die Kritik, die es an den Plänen von Cosco und HHLA gebe, "darf man nicht einfach abbürsten", sagte Regierungssprecher Steffen Hebestreit am Montag in Berlin. Entsprechend sorgfältig werde das Vorhaben geprüft. Allerdings seien auch zwei Dutzend andere europäische Häfen ganz oder teilweise im Besitz chinesischer Investoren, etwa im niederländischen Rotterdam oder im griechischen Piräus. In Hamburg hingegen gehe es lediglich um eine Minderheitsbeteiligung an einem von mehreren Terminals.

Das Bundeskabinett muss noch in dieser Woche entscheiden, ob es das Geschäft durchwinkt oder untersagt. Alle beteiligten Bundesministerien haben sich gegen den Deal ausgesprochen - nur Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) kann sich angesichts der jahrzehntelangen engen Zusammenarbeit zwischen der HHLA-Tochter CTT und ihrem wichtigsten Kunden Cosco offensichtlich eine Zustimmung vorstellen. Womöglich spielt auch Scholz' Vergangenheit als Hamburger Bürgermeister eine Rolle.

Rückendeckung erhält der Kanzler vom schleswig-holsteinischen Ministerpräsidenten Daniel Günther (CDU). Ihm sei wichtig, "dass der Hamburger Hafen wirtschaftlich erfolgreich ist, dass dort auch investiert wird", sagte er in der ARD. Eine Minderheitsbeteiligung von Cosco an CTT sei vor diesem Hintergrund "nachvollziehbar" und "sehr defensiv". Der Ökonom Rolf Langhammer vom Kieler Institut für Weltwirtschaft verwies darauf, dass der Hafen angesichts seiner Verschlickungsprobleme schon heute "ein bisschen mit dem Rücken an der Wand" stehe. Da komme die Offerte der Chinesen noch als Bedrohung hinzu. "Nach dem Motto: Wenn ihr das nicht macht, hat das negative Konsequenzen."

Als möglicher Kompromiss ist offenbar im Gespräch, dass sich Cosco statt mit 35 nur mit 24,9 Prozent am Terminal Tollerort beteiligt. Der Konzern könnte dann als Minderheitsaktionär formal keinen inhaltlichen Einfluss auf die CTT-Geschäftsführung mehr ausüben. Auch könnte womöglich die Prüfung des Vorhabens durch die Regierung obsolet werden - zumindest dann, wenn Tollerort nicht als Teil der kritischen Infrastruktur Deutschlands eingestuft wird.