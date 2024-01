Sven Boomgaarden schaut immer wieder in ratlose Gesichter, das gehört zu seinem Beruf. "Mehrwegbecher?", fragt die Café-Mitarbeiterin, "wir haben hier nur Pappbecher", und hält einen in die Luft. Jeder, der Kaffee zum Mitnehmen anbietet, erklärt Boomgaarden dann gelassen, muss eine Mehrwegalternative anbieten. Ausnahmen gebe es nur für Kleinbetriebe. Davon wisse sie nichts, sagt die Frau hinterm Tresen etwas kleinlaut, aber sie werde ihrem Chef Bescheid geben. Boomgaarden legt seine Visitenkarte auf den Tresen, "Untere Abfallrechtsbehörde Stuttgart" steht darauf, und verlässt freundlich grüßend das Café.

Diese Verstöße erlebt Boomgaarden immer wieder. Und das, obwohl die Mehrwegangebotspflicht nun schon seit Anfang 2023 gilt. Überall, wo Mahlzeiten oder Getränke "to go" in Einwegbechern oder in Plastikverpackungen verkauft werden, also in Restaurants, Cafés, Imbissen, Tankstellen oder einigen Supermärkten, müssen wiederverwendbare Behälter als Alternative bereitstehen und auf gut lesbaren Hinweisschildern beworben werden.

"Gastronomen und Handel boykottieren das Gesetz regelrecht."

Die Bundesregierung will damit die riesigen Müllberge begrenzen, die Einwegverpackungen verursachen. Doch nach einem Jahr ist die Bilanz ernüchternd. 14,8 Milliarden Getränke und Speisen "to go" gingen vergangenes Jahr in Deutschland über die Theke, haben die Umweltschützer von WWF berechnet, nur 1,6 Prozent davon in Mehrwegbehältnissen. Seitdem das Gesetz gilt, ist die Mehrwegquote damit um nicht mal einen Prozentpunkt gestiegen. Woran liegt es, dass kaum etwas vorangeht? Kommt darauf an, wen man fragt.

"Gastronomen und Handel boykottieren regelrecht das Gesetz und machen es den Verbrauchern schwer bis unmöglich, Mehrweg zu nutzen", sagt Thomas Fischer von der Deutschen Umwelthilfe (DUH). "Wir haben alle ein Interesse daran, Müll zu reduzieren", sagt Ingrid Hartges vom Hotel- und Gaststättenverbands Dehoga. "Die Umsetzung der Mehrwegangebotspflicht ist aber teuer und aufwendig. Es braucht praxistaugliche Lösungen." Die Vorschriften werden nicht konsequent umgesetzt, hört man vom Mehrweghersteller Recup. Es gebe wenige bis gar keine Kontrollen.

Detailansicht öffnen Sven Boomgaarden kontrolliert in Stuttgart, ob Cafés und Bäckereien auch Mehrwegbecher anbieten. (Foto: Tobias Bug)

Die Kontrolle des Gesetzes ist Sache der Städte und Kommunen. Bis heute ist nicht überall klar, wer sie übernehmen soll. Das führt dazu, dass es vielerorts keiner macht. In Stuttgart kontrolliert die Untere Abfallrechtsbehörde: 82 Betriebe haben Sven Boomgaarden und zwei seiner Kolleginnen seit vergangenem Sommer besucht, in mehr als der Hälfte davon haben sie Verstöße festgestellt. Insgesamt gibt es in Stuttgart fast 2000 Betriebe, die unter die Mehrwegangebotspflicht fallen.

Manch ein Betreiber rastet bei der Kontrolle aus

Mit den Kontrollen kommen die drei Beamten nicht hinterher. Am Vormittag war Boomgaarden auf einem Waldgrundstück unterwegs, wo jemand illegal Schutt abgeladen hatte, noch immer klebt Erde an seinen Schuhen, als er sich am Nachmittag aufmacht, im südöstlichen Stuttgart die Mehrwegangebotspflicht zu überprüfen. Boomgaarden macht den Job erst seit neun Monaten, er liebe es, sagt er, seine Heimatstadt "jeden Tag ein bisschen schöner" zu machen. Entlang einer langen Hauptstraße sucht er sich seine Zielobjekte. Zwei Bäckereien, einen Bio-Supermarkt und eine Tankstelle besucht er, findet sofort den Hinweis auf die wiederverwendbaren Becher, knipst ein Beweisfoto und geht zufrieden weiter. Nichts zu meckern.

In der Bäckerei eines Supermarktes sucht er das Hinweisschild dann vergeblich. Als er die Verkäuferin darauf anspricht, kramt sie ein paar Mehrwegbecher aus dem Regal. Ganz einwandfrei war das nicht. Der hinzugerufene Filialleiter verspricht, den Hinweis sofort wieder aufzustellen. Boomgaarden bedankt sich und sagt, dass er eine Viertelstunde später noch mal vorbeischauen werde.

Nicht jeder reagiert so brav wie dieser Filialleiter. Boomgaarden weiß noch, wie ihn ein Tankstellenmitarbeiter anblaffte: "So ein Scheiß! Diese ganzen deutschen Vorschriften kann sich ja keiner mehr geben. Ich wandere aus!" Ein anderes Mal hatte Boomgaarden einen verzweifelten Kioskbetreiber am Telefon, der einen nicht mehrwegtauglichen Kaffeeautomaten aufgestellt hatte und sagte, er würde pleitegehen, wenn er den jetzt austauschen müsse. Und ein aufgebrachter Dönerbudenbesitzer - "Einweg ist doch viel einfacher" - schaltete sogar seinen Anwalt ein.

Boomgaarden versucht dann, gelassen zu bleiben. Auch er habe Zeit gebraucht, um sich in den Gesetzestext einzulesen, sagt er, doch letztlich sei das doch nicht so schwer: "Es geht hier um Mehrwegbecher und -boxen, die man bereitstellen und spülen muss. Den Hinweis kann man zur Not auch auf Papier schreiben und sichtbar und lesbar aufhängen." Betriebe mit weniger als fünf Angestellten und weniger als 80 Quadratmeter Verkaufsfläche müssen nur darauf hinweisen, dass Kunden eigene Behälter befüllen können. Entdeckt Boomgaarden einen Verstoß, weist er den Betreiber darauf hin und setzt eine Nachbesserungsfrist von zwei Wochen. Anschließend kommen Boomgaarden oder seine Kolleginnen unangekündigt zur Kontrolle vorbei. Wenn es dann immer noch keine Mehrwegalternativen oder Hinweisschilder gibt, drohen die Beamten mit Zwangsgeld, beispielsweise 500 Euro. Je länger sich jemand verweigert, desto höher das Zwangsgeld. Parallel dazu läuft ein Ordnungswidrigkeitsverfahren - Maximalstrafe: 10 000 Euro. Aber das bleibt bisher Theorie, sagt Boomgaarden, alle Betreiber in Stuttgart hätten sich gefügt - mal mit Murren und Fristverlängerung, mal sofort.

"Die Nachfrage nach Mehrweg ist gleich null", sagt der Filialleiter

Zurück in den Supermarkt mit der Bäckerei. Boomgaarden will schauen, ob der Hinweis mittlerweile aufgestellt wurde. Und siehe da: Gut leserlich steht ein Aufsteller auf dem Tresen, der für die wiederverwendbaren Becher wirbt. Der muss bei einem Umbau verloren gegangen seien, sagt der Filialleiter, er sagt aber auch: "Die Nachfrage nach Mehrweg ist gleich null, selbst mit Hinweis." Boomgaarden nickt, er kennt das schon. "Wenn ich frage, geben fast alle Betriebe an, dass die Kunden kaum Mehrweg nutzen", wird er später sagen.

Das liegt auch daran, dass es den Verbrauchern nicht leicht gemacht wird, vom Einweg wegzukommen. Die Angebotspflicht hat dazu geführt, dass viele Mehrwegsysteme im Umlauf sind. Einige große Ketten, Rewe etwa, McDonald's oder Starbucks, haben ihre eigenen. Fast alle verlangen Pfand, jedoch kann man die Behälter dann auch nur in Filialen des jeweiligen Unternehmens zurückgeben. Woanders gibt es unterschiedliche Anbieter von Systemlösungen. Der größte, Recup, verlangt Pfand. Bei den App-basierten Konkurrenten Vytal und Relevo kostet die Mitnahme nichts, man zahlt aber, wenn man die Behälter zu spät zurückgibt.

Dazu kommt, dass es kaum andere Anreize für Mehrweg gibt als das gute Gewissen. Man müsste Mehrweg günstiger machen als Einweg, sagt Boomgaarden, der sich als Gesetzeshüter natürlich überlegt hat, was man daran besser machen könnte. Die Deutsche Umwelthilfe fordert einen Aufpreis von 20 Cent für Einwegprodukte. Tübingen hat das vor zwei Jahren einfach mal ausprobiert und Wegwerfgeschirr mit jeweils 50 Cent netto besteuert. Die Betreiberin einer Fast-Food-Kette klagte, die Sache ging bis vors Bundesverwaltungsgericht, das die Steuer im Mai 2023 für rechtmäßig erklärte. Aus Tübingen hört man, dass sich die Müllberge schon etwas gemildert hätten. Davon bestärkt werden Konstanz, Heidelberg und Kleinmachnow 2025 nachziehen, auch andere Städte spielen mit dem Gedanken einer Einwegsteuer.

Detailansicht öffnen Fast jeder Laden hat sein eigenes Mehrwegsystem. Das macht es kompliziert, die Becher zurückzugeben. (Foto: Niklas Keller)

Das Bundesumweltministerium will keine bundesweite Einwegsteuer, aber am Verpackungsgesetz nachjustieren. Unter anderem will es die Mehrwegangebotspflicht, die bei Speisen bisher nur für Wegwerfbehälter aus Kunststoff gilt, auf alle anderen Materialien ausweiten. Kreative Gastronomen waren nämlich einfach auf Aluminium oder Pappe ausgewichen.

Ganz gleich, was sie in Berlin entscheiden: Am Ende wird Sven Boomgaarden in Stuttgart auch ein verschärftes Gesetz kontrollieren. Was hatte die Café-Mitarbeiterin gesagt, die nichts von der Angebotspflicht wusste? Man müsste ja den Kaffee nicht mehr zum Mitnehmen anbieten, dann gebe es ihn eben nur noch vor Ort in Porzellantassen. Das, antwortete Boomgaarden, sei natürlich auch eine Möglichkeit. Wenn man nicht gleich den ganzen Laden schließen will.