Heizung mit erneuerbarer Energie:Was Hausbesitzer jetzt wissen müssen

Was Hausbesitzer jetzt wissen müssen

Von Kerstin Lottritz

Es bleibt dabei, vom nächsten Jahr an will die Ampel-Koalition den Einbau neuer Gas- und Ölheizungen verbieten. Nach vielen Stunden Diskussionen über das Gebäudeenergiegesetz einigten sich SPD, Grüne und FDP am Freitagabend allerdings auf fast ebenso viele Ausnahmen, um "Planungssicherheit für Haus- und Wohnungseigentümer, Hersteller und Handwerker" zu schaffen, sagten Regierungsvertreter. Die wichtigsten Fragen und Antworten im Überblick.

Muss ich ab Januar meine Öl- oder Gasheizung austauschen?

Nein. Die Regierung hat sich den Angaben zufolge darauf geeinigt, dass funktionierende Öl- und Gasheizungen weiterlaufen dürfen - sogar dann, wenn sie mal ausfallen und wieder repariert werden können. Damit verzichtet sie auf die ursprünglich vorgesehene Austauschpflicht.

Und wenn meine Öl- oder Gasheizung so kaputt ist, dass ich eine neue brauche?

Jede neu eingebaute Heizung muss zu mindestens 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Um Hausbesitzern entgegenzukommen, hat sich die Regierung auf eine Übergangslösung geeinigt. Ist die alte Heizung nicht mehr zu reparieren, darf kurzfristig wieder ein Öl- oder Gaskessel eingebaut werden. Erst innerhalb von drei Jahren muss dann eine Heizung her, die die 65-Prozent-Vorgabe erfüllt.

Diese Regelung soll verhindern, dass man im Winter frieren muss, weil etwa für Wärmepumpen lange Lieferzeiten bestehen. Sie dürfte aber oft zu höheren Kosten führen, denn erst steht der Kauf des neuen Kessels an und dann die Umrüstung auf erneuerbare Energien.

Gibt es weitere Ausnahmen?

Ja. Wer älter als 80 Jahre ist, muss seinen neuen Kessel nicht auf die 65-Prozent-Vorgabe aufrüsten. Erst wenn das Haus vererbt oder verkauft wird, greift die neue Regelung. Innerhalb von zwei Jahren muss dann auf eine Heizung umgerüstet werden, die den neuen Grenzwert für erneuerbare Energie erfüllt. Eine Härtefallausnahme soll zudem möglich sein, wenn Gebäudewert und Investitionssummen in keinem angemessenen Verhältnis stünden - wobei bislang Angaben fehlen, wie genau diese Ausnahme aussehen soll.

Muss ich denn zwingend eine Wärmepumpe einbauen?

Jein, aber vermutlich mit Tendenz zu Ja. Die Regierungskoalition hat sich zwar auf Technologieoffenheit geeinigt, die sich vor allem die FDP gewünscht hatte. So darf eine neue Gasheizung von 2024 an eingebaut werden, wenn Bedingungen erfüllt sind. Die Heizung muss "auf 100 Prozent Wasserstoff umrüstbar" sein und es muss einen "verbindlichen Investitions- und Transformationsplan für Wasserstoffnetze" geben, heißt es aus der Regierung. Und die Heizung müsste 2030 mit mindestens 50 Prozent Biomethan und spätestens von 2036 an mit mindestens 65 Prozent Wasserstoff betrieben werden. Fachleute warnen aber, dass die sogenannten H2-Ready-Heizungen für die Verbrennung von reinem Wasserstoff noch teuer umgerüstet werden müssten.

Möglich ist aber auch ein Hybridsystem aus Wärmepumpe und Gasheizung, bei dem die Wärmepumpe die Grundversorgung deckt und die Gasheizung an kalten Tagen einspringt. Zu beachten dabei: Der steigende CO2-Preis dürfte das Heizen mit fossilen Brennstoffen künftig teuer machen.

Welche alternativen Technologien gibt es sonst noch?

Möglich sind auch Stromdirektheizungen, die Strom aus erneuerbare Energie nutzen. Oder der Anschluss an ein Wärmenetz. Der Anbieter der Fernwärme muss sich dann darum kümmern, dass die Wärme grün erzeugt wird. Auch Biomasse zu nutzen, ist möglich.

Solarthermie-Anlagen erreichen in Deutschland voraussichtlich nicht die 65-Prozent-Quote, wenn sie mit einer fossilen Heizung kombiniert werden. Sie könnten aber zusammen mit einem Holzkessel oder eine Wärmepumpe genutzt werden.

Und was soll ich jetzt dann also für eine neue Heizung kaufen?

Verbraucherschützer empfehlen, sich unabhängig beraten zu lassen. Immobilien unterscheiden sich enorm. Was in einem Haus funktioniert, kann für eine andere Wohnung unpassend sein. Einen unabhängigen Energieberater schicken die Verbraucherzentralen vorbei, das kostet laut deren Angaben 30 Euro. Der Berater erstellt einen Bericht für die Immobilie und listet die Heiz-Optionen auf, die aus seiner Erfahrung sinnvoll erscheinen. Deutlich umfangreicher und entsprechend teurer ist ein sogenannter individueller Sanierungsfahrplan. Nach Angaben der Verbraucherzentralen kostet der einen Hausbesitzer in der Regel 300 bis 900 Euro.

Bekomme ich für die Anschaffung einer neuen Heizung Geld vom Staat?

Die Regierung plant ein Förderprogramm, aber die Details sind noch offen. Sie werden derzeit verhandelt. Das Geld dafür soll aus dem Klima- und Transformationsfonds kommen. Aus Kreisen des Bundesfinanzministeriums heißt es, es werde eine Art Abwrackprämie für alte Heizungsanlagen geben, die nach dem Alter der auszutauschenden Anlagen gestaffelt ist.

Ist das neue Gebäudeenergiegesetz jetzt beschlossen?

Nein. Die drei Koalitionsparteien haben sich erstmal nur auf den Gesetzentwurf geeinigt - tragen ihn aber alle mit, betonen das Bundeswirtschafts- und das Bundesbauministerium. Der Entwurf soll noch im April in die Länder- und Verbändeanhörung und anschließend ins Kabinett gehen. Es besteht also noch die Möglichkeiten, dass Dinge geändert werden. Noch vor der Sommerpause möchte die Regierung das Gesetz im Bundestag diskutieren und beschließen.